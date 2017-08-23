FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır, bu yeterli. Burası alışveriş için bir yer değil, tam tersine sabahları doldurup kapatıyor.
Normal seviye görünüyor
Normal seviye görünüyor
ayy, bir limit satın aldım, sırada ne var?
ve Chifa 9606 limiti bekliyor...
Siktir et o çubukları
ve Yahudiler için 50 s. sabit ...
Siktir et o çubukları
ve Yahudiler için 50 puan sabittir ...
bugün iyiyim)
Merhaba!!!! Ne kaçırdım? Çiçekler nereye dağıtıldı?
Merhaba. Nafludili zar zor bulundu ... yakalamak ...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page2099