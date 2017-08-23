FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 690

Vizard_ :
Evet, birkaç haftadır erteliyorlar))) Ve Schengen'i iptal edecekler, vb.
Petrol 42 delindiğinde ciyaklamalar daha ilginç olacak ... Görüyorum ki böyle bir fırsat var ...
Petrol ayıları için umut ediyorum)))
peki , ipucu . Petrol kullanmıyorum, başarıyla altın sattım.
 
Sonbahar geri döndü...
Ama Sensei dağlarda bir yerlerde dolaşıyor.

Ay'ı düşünürken yalnız...


 
iIDLERr :
Tahmin et İlya, dün gece balık tutarken haç sattım . Göç problemlerinin çok güçlü olduğu fikrine kapıldım. Eurofantika'yı sattı.

ve yazık değil mi (ovki)?

ve ne satın aldınız - slates?

 
kör Randevu.
 

Peki, zeki erkekler ve zeki kadınlar, nereden ve nereden?

 
new-rena :

Bütün pirzola için 21 üçgen başlattım, çünkü serpinti yok. Kâr düşüyor.

Evet evet. Görüyoruz, görüyoruz.

-100$ - bu bir düşüş değil, 3 (üç) günde 3 (üç) dolara kadar bir kâr - buna kâr düşürme denir.

 
Bicus :

Evet evet. Görüyoruz, görüyoruz.

-100$ - bu bir düşüş değil, 3 (üç) günde 3 (üç) dolara kadar bir kâr - buna kâr düşürme denir.

Beekus, ne hakkında olduğunu bilmiyorsan izlememek daha iyi.

İzlemek istiyorsanız, bunun böyle olacağını zaten yazdım çünkü sebebini sadece ben biliyorum.

 

Rena, sistemini çözdüm.

Herhangi bir yönde yazarak terminaldeki tüm çiftleri açarsınız. En azından biri kâr edene kadar beklersiniz ve sonra kesersiniz. Geri kalanlar kırmızı renktedir, ancak oturur ve er ya da geç "+" da çıkacaklarını umarsınız.

tahmin ettin mi?

 
Bicus :

Rena, sistemini çözdüm.

Herhangi bir yönde yazarak terminaldeki tüm çiftleri açarsınız. En azından biri kâr elde edene kadar beklersiniz ve sonra kesersiniz. Geri kalanlar kırmızı renktedir, ancak oturur ve er ya da geç "+" da çıkacaklarını umarsınız.

tahmin ettin mi?

Hayır, yanlış tahmin ettin.
 
new-rena :
Beekus, ne hakkında olduğunu bilmiyorsan izlememek daha iyi.

İzlemenize bakarken gözlerime inanmamalı mıyım?

-100$ indirim var. Bu bir yalan, aslında +1000$, değil mi?

Komiksin, gerçekten.

