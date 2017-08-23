FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 240
Saçmalık! Başlangıçta SOT-ke hakkında konuştular. Ve sonra aniden CME ... Bu arada, dün CME hakkında da konuşulmadı - sadece Ninja hakkında
İyi? Seçenekler içindir. VE? Ne var, OI eklendi-azaldı. Bunlar satış mı, alış mı?))) Kim kime sattı, kimden aldı?)
Bu yüzden yaptıkları son şey satışları 1.10 civarında artırmak oldu.
Fetters - satış. Aramalar - satın almalar. kim olduğu önemli değil
1.1 civarında COT satışlarında nerede gördünüz?
ben girmedim demek
Ayrıştırma sitesinden konuşuyorsunuz. Sadece günümüz mü? Ve sana ne verdi? Tarihsel hesaba katılmadı mı?
sayıların olduğu her şeyi hesaba kattı. Lütfen raporun bağlantısını sağlayın. özet tamamlanacak)
Sana söyledim - göstergeleri ara. ninjatrader.com, bir forum var, konu "Göstergeler", karıştırdığınız yer orası.
CME? BURAYA ftp'den sonra iki nokta üst üste koyun - ekleme çarpık çalışıyor - MQL proger ule'nin mucizesi))
Ah evet! ) senks
Ne var nakonspektiroval atmak? ))
konuşmanız ve başka bir şey değil. Trolleme tabiki kaydetmedi...