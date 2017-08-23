FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 240

GopFX __ :
Saçmalık! Başlangıçta SOT-ke hakkında konuştular. Ve sonra aniden CME ... Bu arada, dün CME hakkında da konuşulmadı - sadece Ninja hakkında
ben girmedim demek
 
stranger :

İyi? Seçenekler içindir. VE? Ne var, OI eklendi-azaldı. Bunlar satış mı, alış mı?))) Kim kime sattı, kimden aldı?)

Bu yüzden yaptıkları son şey satışları 1.10 civarında artırmak oldu.

Yeşil sayılar - eklendi. Kırmızı olanlar - azaldı))

Fetters - satış. Aramalar - satın almalar. kim olduğu önemli değil

1.1 civarında COT satışlarında nerede gördünüz?
 
new-rena :
Ayrıştırma sitesinden konuşuyorsunuz. Sadece günümüz mü? Ve sana ne verdi? Tarihsel hesaba katmadı mı?
 
GopFX __ :
sayıların olduğu her şeyi hesaba kattı. Bana SOT'a bir bağlantı ver. özet tamamlanacak)
 
new-rena :
CME? BURAYA ftp'den sonra iki nokta üst üste koyun - ekleme çarpık çalışıyor - MQL proger ule'nin mucizesi))
 
stranger :
Sana söyledim - göstergeleri ara. ninjatrader.com, bir forum var, konu "Göstergeler", karıştırdığınız yer orası.
Göstergenin adını söyler misin yoksa kendin mi yazmak zorundasın?
 
GopFX __ :
Ah evet! ) senks
 
new-rena :
Ne var nakonspektiroval atmak? ))
 
GopFX __ :
konuşmanız ve başka bir şey değil. Trolleme tabiki kaydetmedi...
 
new-rena :
Sana söylüyorum - Sarhoş oldum, uyuyakaldım ...)) CME'den mi bahsediyoruz orada? ))
