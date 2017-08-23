FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 951

Yeni yorum
[Silindi]  
Gulnaz Akhtyamova :
Burada yasak sonsuz değildir. Yakında dinlenmiş olacak.
peki, evet - 10 yıl - son tarih değil - yakında dışarı çıkacağım
[Silindi]  
Zogman :

bir nevi gönderildi - sadece bana hangi mesajlar beklenmedik şekilde verildi ...

peki, "Sonbahar salata sosu" na her ihtiyacınız olduğunda

git kendin kazan - neden başkalarını gözetlesin?
[Silindi]  
Владимир Жириновский :

peki neden bahsediyorum)))

Ve dönüm noktasına gelince... Nedense eminim... (Köylü çok olunca yukarı çıkabilirsiniz. Şimdi ise sadece - %3 köylü. %50 kazanmak istiyorum).

Nasıl alınır? Sadece fiyatı aşağı çekin))) (Sanırım).
Teşekkür ederim!

bu veriler nereden?

İbranice - büyüme, ne derse desin. en azından hafta sonuna kadar
dolar/yen - satış.

Gerisi - xs. belli belirsiz
 
Piance, bekleme...
 
Che dua ediyor, ense?
[Silindi]  

Birisi ayda ticaret yapıyordu, öyle görünüyor ki ...

Ve bu ne için (bu gece kanlı bir Süper Ay vardı)?


 
stranger :
Che dua ediyor, ense?
Gri saçlı bir küvetten salatalık turşusu aldın mı?
 

Ak saçlı kafa sarhoş oldu

Küvet bugün bile büyümedi

Onunla birlikte, Tolya yarbay

Şirket için de sarhoş oldum



Şairin ruhu dayanamadı

Gün, Pazartesi. Ölüyorum

 
stranger :
Piance, bekleme...
Eh, herkes bekliyordu)) geri döndü.
1...944945946947948949950951952953954955956957958...1996
Yeni yorum