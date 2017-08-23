FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 739
forumdan.
Teşekkür ederim!
gece için bir pound sat ...
bu arada zaten 3:0
Ilyukh ... ne olduğunu anlıyorsunuz ... burada sadece düşmanlar var)))) Rusya için kimse hasta değil)))
7:0
______________________________
Evet... iyi oynadın! Aferin!
Rusya Foreva!!!
ve tüm kabuğun kendisi yok olacak ve yaratıklar yok olacak...
Hesap değişene kadar hayatta kalmayı umuyorum)))
Dolar karşısında para birimlerinin devalüasyon haritası (kontrol etmedi ... netten resimler)
Ülkeler Kamu Borç Haritası
genel olarak bugün farklı bir hedeften bahsettiler hatırladığım kadarıyla. yani... İşim düşüncelerine göre kapandı.
Dün, özellikle başka bir hedeften bahsetmedim .... golü kimin yazdığına bakın ... Günün maksimumunu ve s ve n oranını yayınladım. Bir şey okudunuz, kendi sonuçlarını çıkardınız. Dosya yukarıda bekliyordu, bugün işe yaramayacağını ve haklı olduğumu yazdım, istersen düşün.
Hanımefendi, çılgınsınız. Sonunda GÜL GÖZLÜĞÜNÜ çıkar !!!
Yakında mesajlarını ciddiye almayı bırakacağım.
Bağlantıda hedeflerinizi görün.
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page732#comment_1885251
Tahmin tarihini dikey çubukla ve değeri pembe yatay çubuklarla işaretledim.
Siparişler, tahminlerinize göre değil, doğal olarak açıktır.
Hanımefendi, çılgınsınız. Sonunda GÜL GÖZLÜĞÜNÜ çıkar!!!
Yakında mesajlarını ciddiye almayı bırakacağım.
