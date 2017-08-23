FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 947

Server Muradasilov :
Ne kadar olduğunu bilmiyorum ve Eski Olan son zamanlarda çok kabalaştı, toplamda kabalık, bağlantılar, en az bir aydan şüpheleniyorum. (yani sadece link atmadı oraya davet etti))) Her şey moderatörlerin insiyatifinde, o yüzden onlar moderatör
Bira iç, izle. Hala burada)
 
Bir pound dağıtılmış gibi. 15161-1531 ve herhangi bir şey normalse 15625'e kadar. Her gün izleyeceğim.
 
bayram!
Altın?!

 
Evgeniya Balchin :
Bir pound dağıtılmış gibi. 15161-1531 ve herhangi bir şey normalse 15625'e kadar. Her gün izleyeceğim.
Aşağıdaki tirelerde başarısız olacak, arıza yanlış değilse doktorun emrettiği gibi şimdilik 509 bekliyorum.
 
vaz :
Aşağıdaki tirelerde başarısız olacak, arıza yanlış değilse doktorun emrettiği gibi şimdilik 509 bekliyorum.
Sadece farklı hesapladım, 14999 ve 15223 çıktı ((gün içi ve özellikle yarın için hesaplama! Seviyelere geçerseniz, o zaman bu aralığın içinde azalan sırayla en fazla cap-th sözleşmeleri vardır: Ekim, Aralık) , Kasım. //Maksimum Ekim 1529'da stake, 15161'de put ve Kasım 15105, Aralık 15187.
Evgeniya Balchin :
Sadece farklı hesapladım, 14999 ve 15223 çıktı ((gün içi ve özellikle yarın için hesaplama! Seviyelere geçerseniz, o zaman bu aralığın içinde azalan sırayla en fazla cap-th sözleşmeleri vardır: Ekim, Aralık) , Kasım. //Maksimum Ekim 1529'da stake, 15161'de put ve Kasım 15105, Aralık 15187.
Şimdi gerçek gibi görünüyor. Ve sonra 1.56 ....
 
new-rena :

Beşinci seviye, ne istiyorsun...

Bir adam bir şekilde ticarette araba jantları kullanıyor - yeni bir konu)


Ben tahminlerden bir şey figeyu.

1.1070 -40 da olabilir.

Ve olacağına inanıyorum.


Teşekkür ederim!

(1.1070'e kadar spora ara veriyorum)

 
Gulnaz Akhtyamova :
Şimdi gerçek gibi görünüyor. Ve sonra 1.56 ....
Hala bir düzeltme bekliyorum, yanılıyor muyum? ) hesaplamadaki birçok an bundan bahsediyor.
Владимир Жириновский :


Ben tahminlerden bir şey figeyu.

1.1070 -40 da olabilir.

Ve olacağına inanıyorum.


Teşekkür ederim!

(1.1070'e kadar spora ara veriyorum)

Olabilir, ama bu doğru değil. Yükselen bir trend bir mola verebilir ve onu unutabilir.
