FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 901
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sana hiçbir şey borçlu değilim, adieu. (4ke'deyken)
Sana hiçbir şey borçlu değilim, adieu. (4ke'deyken)
Bu konuda iyi rehberler önerin beyler
herkese merhaba. bu hafta euro doları hakkında düşünceleriniz neler. raporlarınıza göre neler var?
Size Audi ve pound hakkında bilgi verebilirim ama içimden euro için avlanmak gelmiyor)
Gençliğimi hatırladım, çubuk çizer misin?
Evet, vasiyet ettiği gibi)
Size Audi ve pound hakkında bilgi verebilirim ama içimden euro için avlanmak gelmiyor)
Evet, vasiyet ettiği gibi)
Evet, duymak ilginç olurdu, ancak görmek kader değil), Audi'ye bakarsanız, büyük olasılıkla euro doları için 1.15'i göreceğiz.
büyük ihtimalle eurobucks için 1.20-1.21 göreceğiz.
%60'ı satışlarda, bu yükselmek için iyi bir neden.
büyük ihtimalle eurobucks için 1.20-1.21 göreceğiz.
%60'ı satışlarda, bu yükselmek için iyi bir neden.