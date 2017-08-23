FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 901

Ishim :
Sana hiçbir şey borçlu değilim, adieu. (4ke'deyken)
Kesinlikle olmamalı. Sağlıklı olmak!
 
Ve ne, bahsettiğin saçmalık için tekmelenmedin mi?))))))
 
herkese merhaba. bu hafta euro doları hakkında düşünceleriniz neler. raporlarınıza göre neler var?
 
Сергей Том :
Bu konuda iyi rehberler önerin beyler
 
Size Audi ve pound hakkında bilgi verebilirim ama içimden euro için avlanmak gelmiyor)

Evet, vasiyet ettiği gibi)

 
Evet, duymak ilginç olurdu, ancak görmek kader değil), Audi'ye bakarsanız, büyük olasılıkla euro doları için 1.15'i göreceğiz.
 
büyük ihtimalle eurobucks için 1.20-1.21 göreceğiz.

%60'ı satışlarda, bu yükselmek için iyi bir neden.

 
Kabul ediyorum
 
stranger :
Yaşlı adam, neden her türlü çöpe çekiliyorsun? tank yerel olarak düşer. neden harrier ve audi? yen, sterlin, şef ve belki de altın daha makul görünüyor.
