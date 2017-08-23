FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 598

Damus, senin yolundan gitmiyorum. ve bir göz atın...
 
Damus, senin yolundan gitmiyorum. ve bir göz atın...

Etrafa bakmak kolaydır:

Hatta bir şablon ekleyeceğim...

template_name.zip  2 kb
 
Etrafa bakmak kolaydır:

Hatta bir şablon ekleyeceğim...

Altını satmak ister misin?
 
Altını satmak ister misin?
Bir sinyal var mıydı? Metal dolandırıcısı olduğunuzu anlıyorum ama şu anda neden satmanız gerektiğini anlamıyorum. aydınlatın lütfen
 
Altını satmak ister misin?
Endüstriyel ölçekte ticaret yapmıyorum, benim için olduğu kadar profesörümüz için de bilim bir önceliktir. Sorular varken, onlarla ilgilenmeniz gerektiğini kendiniz anlıyorsunuz.
 
Bir sinyal var mıydı? Metal dolandırıcısı olduğunuzu anlıyorum ama şu anda neden satmanız gerektiğini anlamıyorum. aydınlatın lütfen
evet dinlenmiş, annesi. Sonunda, hayatta satmak istiyorum, nerede bilmiyorum.
 
evet dinlenmiş, annesi. Sonunda, hayatta satmak istiyorum, nerede bilmiyorum.
1155 çizgisine ulaştım. Eskiden altın çizmeye bayılırdım. Çizdim ve şimdi kübatürdeyim. İncitmek, incitmemiş gibi görünüyor, ama küçük altın sinsidir.
hepiniz havlıyor musunuz?

 
hepiniz havlıyor musunuz?

Mevcutlardan euro satmaya ne dersiniz?
Mevcutlardan euro satmaya ne dersiniz?
hayır kısa çekimler istemiyorsanız
