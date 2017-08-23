FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 969
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, hala ona ne soracağımı bilmiyorum, o zaman kendim halledebilirim gibi görünüyor. Belki o zaman bir iplik gibi - içgörü gelecekumarım benden bahsetmiyorsundur
Kendinizi nasıl bir tip olarak görüyorsunuz?
Sizce özgüven iyiye götürür mü?
Ben kendim - sabahları kahvenin altında (ve sadece (sabahları) değil)
Burada felsefe yapman gerekiyor
Derine inmeye gerek yok, bu çok açık.
Kendine güven ilerler. İleride ne var? Yolu ilk çiğneyen kişi, hem belaya hem de keşfe ilk rastlayan kişi olabilir.
Önde birkaç kişi var (liderler). Herkes onlara bakıyor ve herkes onları tartışıyor, hatalarından ve başarılarından öğreniyorlar.
Bu felsefe değil, bu hayat, tüm hayat. Piramidin ilkesi kaçınılmazdır.
Ancak piramidin aşağıdan yukarıya tartışılması zaten felsefedir.
Beğenerek devam etmek istedim)
Derine inmeye gerek yok, bu çok açık.
Kendine güven ilerler. İleride ne var? Yolu ilk çiğneyen kişi, hem belaya hem de keşfe ilk rastlayan kişi olabilir.
Önde birkaç kişi var (liderler). Herkes onlara bakıyor ve herkes onları tartışıyor, hatalarından ve başarılarından öğreniyorlar.
Bu felsefe değil, bu hayat, tüm hayat. Piramidin ilkesi kaçınılmazdır.
Ancak piramidin aşağıdan yukarıya tartışılması zaten felsefedir.
Elbette
piramit sıkıcı - ve tartışılacak bir şey yok ... Mavrodi'nin kendisi bile derdi ki - orada hiçbir şey yok - boşluk
Durduruldu ve bir hata yaptı. Bunu düşünmedim. Bu can sıkıntısı)
ama onları umursamıyor - balık tutmayı seviyor
ve zirveyi ziyaret etti (aslında)
can sıkıntısı, her şeyi yapabileceğinizi bildiğiniz gerçeğinden kaynaklanmaktadır - bir avuç hamur yerde torbalarda yatıyor - yürüyorsunuz, tekme atıyorsunuz ... sıkıcı
ama onları umursamıyor - balık tutmayı seviyor
ama en tepede ziyaret ettim (aslında)
Evet. Vurmanın amacı artık ilginç değil)))
Yeni eğlence arıyorum.
Evet. Vurmanın amacı artık ilginç değil)))
Yeni eğlence arıyorum.
Hedeflerin ne? Bugün için / uzun vadede, ticaret için / ömür boyu?