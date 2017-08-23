FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 914

Ishim :
Baba gençlerden men edildi! çünkü burada çok akıllısın.

Babam senin yüzünden yasaklandı.

Genel olarak, burada Babalar, Anneler veya özellikle akıllı olanlar yoktur - eğilimler, tahminler ve sonuçlar vardır.

Bütün yollar beni bekliyor. Olmadıysa kusura bakmayın.


 
Ishim :
hiç düşmemeliydi. (şartların zorlamasıyla)
1.1070
 
Lesorub :
euro altında ayrıca bir şeyler atıştırmak için bir şefiniz olabilir ...
hala Avustralyalı, Zelandalı'nın altında. (erken gitmek daha iyidir ... bitiş çizgisine giden eksikliği tekrar bulandıracaklar)
 
Vadens :

şakaydı? (benim hakkımda mı? Size mumyalardan bahsediyorum .... babalar ...)
 
Ishim :
hala Avustralyalı, Zelandalı'nın altında. (erken gitmek daha iyidir ... bitiş çizgisinden önce yine kısa bir uçuş yapacaklar)

bitiş çizgisinde çamurlu zalet

özel!

 

vay be aldım...

 
Lesorub :

vay be aldım...

Böcekleri çıkarırım ve .....


 
new-rena :

Böcekleri çıkarırım ve .....


şanslı ... benim, belki?

enjekte ediyorum...

 
Lesorub :

şanslı ... benim, belki?

enjekte ediyorum...

muhtemelen. Eh, uzun zaman önce sattım) Kendimi koruyacağım.

Evra bundan hiç hoşlanmadı. daha sakin bir çift gerekli)

 
new-rena :
muhtemelen. Eh, uzun zaman önce sattım) Kendimi koruyacağım.
hala atmak?
