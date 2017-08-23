FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 826

stranger :
Pokémon, daha sonra arayacağınız biri hakkında kendinize ait bir şeyler gösterin, sizin gibi moronlar her ay gruplar halinde buradalar .

Burada yanılıyorsunuz.

Ne yazık ki burada bunlardan pek yok.

 
Evgeniya Balchin :
bugünün altına inmeyecek
Alımlar kapanmadan önce sabitlenecek, bu nedenle kesinlikle küçük bir geri dönüş olacak (yaklaşık 5400'den düşük değil)
 
Evgeniya Balchin :
Bugün 1538'in altına düşmeyecek

Peki, o zaman gerisi yarın - genel olarak, bir buçuk haftalık hesaplama.

reyting liderlerinden birine bakın! NZDCAD çok teknik bir çift, spread 4 pip.

(euro-pound-euro-pound, ama sadece kandırıldığını düşünmüyor musun)))) ornitorenk)))))))))))

 
bulaşıcı bu forumu biraz =-))) Seri gibi okudum...
 
Evgeniya Balchin :
hepinizi özledim ....))))) bu forum bir nevi bulaşıcı =-))) herkes böyle mi?)) Seri gibi okudum...
Hoş geldin :)
 
Ishim :

Peki, o zaman gerisi yarın - genel olarak, bir buçuk haftalık hesaplama.

reyting liderlerinden birine bakın! NZDCAD çok teknik bir çift, spread 4 pip.

(euro-pound-euro-pound, ama sadece kandırıldığını düşünmüyor musun)))) ornitorenk)))))))))))

Evet, akımın satılması gerekiyordu:

TEŞEKKÜR ETMEK!

 

Barabashkin, forum neden böyle, şimdi hep böyle mi olacak?)

Özellikle Büyük Öğretmen için. Dün tam bir moron için bir poundun ne kadar satın alınacağı yazıldı.

 
costy_ :

and_day_ki atmamaya karar verdi


Kostya...

Keşke bu mucizenin yardımıyla bir şey tahmin etselerdi)

Teşekkür ederim!

 
new-rena :

Evet, akımın satılması gerekiyordu:


ve işte başka bir çalışan çift, burada sinyal yarıyı geçen ilk kişiydi. (girişte bir durak vardı, üstteki kaldı), NZD'nin 0.88'den satacağını düşünüyorsanız - yani açık, test yoktu, m1 hücresi yoktu, disk yoktu ((((.

 
stranger :

Barabashkin, forum neden böyle, şimdi hep böyle mi olacak?)

Özellikle Büyük Öğretmen için. Dün tam bir moron için bir poundun ne kadar satın alınacağı yazıldı .

yanlış anlaşılma olmaması için bir referans kitabı oluşturun ... örnek:

Tam moronlar - forumun sevgili üyeleri! öyleyse başla..

Değerli forum üyeleri....

