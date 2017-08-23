FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 199
Aynı şey ninjalar için de geçerli. RIPI başarılı bir şekilde para kaybediyordu ama kazanmıyordu. Ancak, ninjanın karlı olduğunu iddia etti. Sadece aldatma.
Irip'in orada ne yaptığını bilmiyorum, bu onun işi ve biz Ninza'dan bahsetmiyoruz, onun hakkında değil mi?
Konuşmayı doğrudan onu ilgilendirmeyen konulara aktarmak kötü bir biçim ve bir zayıflık işaretidir.
İyi günler.. GBP/USD ile ilgili birkaç kelime söylemek gerekirse, büyüme için maksimum noktayı 1.5587'de görüyorum ( 1.5760 1.5635 sadece bir dürtü olarak ve o zaman bile, sonuç olarak, sonunda ne zaman olduğunu düşünüyorum) 250-270 puan gölgesinin (dört haneli) kalacağı haftalık bir mum göreceğiz... Piyasa ne kadar uzun süre zirvede kalırsa, hedefler o kadar aşağıda olacaktır: Yani 1.5460'dan sonra hedefi görüyorum 1.5331 (Pazartesi-Salı) 1.5223(4-5 Ağustos (1.5169)?
İyi günler..GBP/USD ile ilgili birkaç şey söylemek gerekirse. )... Piyasa ne kadar uzun süre zirvede kalırsa, hedefler o kadar düşük olacaktır: Yani 1.5460'dan sonra 1.5331 hedefini görüyorum (Pazartesi-Salı) ) Ay sonuna kadar zirvede kalırsak, 1.5409'dan sonraki hedefler zaten 1.5223(4-5 Ağustos (1.5169)?
Yakın gelecek için tahmin
Bana inanma - katılıyorum)))
Umursamadığım herhangi bir şey "kötü tat ve zayıflık belirtisi " olurdu derdim.
Ama daha uzun bir döneme bakarsanız, o zaman tam resim ortaya çıkıyor.
İnsanlar engele geldiğinde, hepsi daha geniştir (çoğunlukla herkes). Bazıları için bu alışkanlık devam ediyor.
Neredeyse hiç kimsenin fark etmediği (golife'ın genişliğinden dolayı) yaratımlarını yayınlayan birkaç kişiden biri Matroskin. Şimdi insanlar düşünüyor - nasıl kazandı (kazandı)? Yaratılışta sadece 4 satır kodu vardır (temel). Ve sanırım hala silinmedi. Ancak ana durum var - kursun devam etmesi nedeniyle. Pek çok tahmin ve doğru olanlar var, hatta o hafta sonu Garip bile yakınlarda yürüdüğünü ve neler olup bittiğini bildiğini gösterdi, ancak Matroskin'in metada bunu ne kadar basit yaptığını bilmiyordu. Hiçbir yere gitmenize veya başka bir şey görmenize gerek yok. Her şey metada.
rena, tatlım
Bu yüzden web terminalleri empoze olsun ???
http://justforex.com/ru/company/news/139/webtrader-demo
https://webtrader.roboforex.com/
ve elde olan buydu.
İstenirse, bir DC de bulabilirsiniz.
MT4/5'in yakında ortadan kalkacağını düşünmüyor musunuz?
Teşekkür ederim!
Biri siler sayfa sayısı azalır)))
Çizimlerimden 2 tanesini sildim.