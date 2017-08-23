FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 775
Bunun hakkında yazıyorum, istiyorum ama yapamıyorum :)
Trendy, salıncaklar, sizinki gibi, pratik gerçek hayata hiç adapte olmadım ama yatay olanlardan (seviyeler, bölgeler, pivotlar, murray) açıyorum. Gann bir dahi, çukurda işlem yaptı, her şeyi bir kağıt parçası üzerinde hesapladı ve kimse onun nasıl yaptığını gerçekten anlamadı ve Renka, durakları kullanan ve hatta otomasyon fobisi olan bir ev programcısı.
Shaw doğru, bu doğru))) Kalemlerle ticaret yapamam.
duraklar hakkında...
Ayrıca pips ve orta vadem var ama onları göstermiyorum.
Ayrıca yasal tahkimi de bitiriyorum ve her şey tatilde gibi görünüyor.
Kafa derisi ve haçlardan korkmayan eurokiwi'ye dikkat edin.
............14-00MSK'den önce örtülmesi arzu edilir.......%10 veririm, bu da onu ortaya çıkarır.
7723 satın alındı...
Ben hiç yükseleceğini düşünmüyorum.
Anladığım kadarıyla robot ......... ne yazık ki El Freni mantığına göre yaklaşık 12 m/sn rüzgara karşı yazıyoruz .......... biz' görüşürüz.
pipo buna değmez, Schumacher olmalısın, katılıyorum. Evra böyle bir çiftin önünde dinleniyor.
yani burada işte farklı bir stratejim var.
CADJPY - 2 gün kısa bekleme
new-rena :