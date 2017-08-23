FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 775

Evgeniya Balchin :
Bunun hakkında yazıyorum, istiyorum ama yapamıyorum :)
Vadens :
Trendy, salıncaklar, sizinki gibi, pratik gerçek hayata hiç adapte olmadım ama yatay olanlardan (seviyeler, bölgeler, pivotlar, murray) açıyorum. Gann bir dahi, çukurda işlem yaptı, her şeyi bir kağıt parçası üzerinde hesapladı ve kimse onun nasıl yaptığını gerçekten anlamadı ve Renka, durakları kullanan ve hatta otomasyon fobisi olan bir ev programcısı.

Shaw doğru, bu doğru))) Kalemlerle ticaret yapamam.

Ayrıca pips ve orta vadem var ama onları göstermiyorum.

Ayrıca yasal tahkimi de bitiriyorum ve her şey tatilde gibi görünüyor.

 

Kafa derisi ve haçlardan korkmayan eurokiwi'ye dikkat edin.

............14-00MSK'den önce örtülmesi arzu edilir.......%10 veririm, bu da onu ortaya çıkarır.

 
Vadens :

Kafa derisi ve haçlardan korkmayan eurokiwi'ye dikkat edin.

............14-00MSK'den önce örtünmek istenir..........%10 veririm, bu da onu ortaya çıkarır.

7723 satın alındı... teşekkürler!
 
new-rena :
7723 satın alındı...
Anladığım kadarıyla robot ......... ne yazık ki El Freni mantığına göre yaklaşık 12 m/sn rüzgara karşı yazıyoruz .......... biz' görüşürüz.
 
file87 :
Ben hiç yükseleceğini düşünmüyorum.
anladım teşekkürler
 
Vadens :
Anladığım kadarıyla robot ......... ne yazık ki El Freni mantığına göre yaklaşık 12 m/sn rüzgara karşı yazıyoruz .......... biz' görüşürüz.

pipo buna değmez, Schumacher olmalısın, katılıyorum. Evra böyle bir çiftin önünde dinleniyor.

yani burada işte farklı bir stratejim var.

 
new-rena :

pipo buna değmez, Schumacher olmalısın, katılıyorum. Evra böyle bir çiftin önünde dinleniyor.

yani burada işte farklı bir stratejim var.

TAMAM
 
Ishim :
CADJPY - 2 gün kısa bekleme
Peki, neden fazladan 10 puan attın, ha? // Bekleyemiyorum - Cuma ne zaman bitecek... link -> ehhhh
new-rena :  


Sinyali kaldırdınız mı?
