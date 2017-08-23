FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 19
Dinlenebilirim, umarım daha sonra, euro'nun tekrar yükselmesini bekliyorum... Yunan projesinde anlaşmada Almanların da payı olduğuna göre, görünüşe göre zamanı geldi.
nasıl biliyor, her şey bildiğiniz gibi değil, çoğu insan sadece nasıl birleştirileceğini iyi biliyor, örneğin))))))) gerçek büyükanneleri birleştirmenin daha kolay olması garip - bir demoda kazanmak daha kolay ve fiyat listelerinde))) işte doğanın bir gizemi))))))))
ps
gümüşle, ne oldu - bir serseri mi?
İşte bir korkak ve satın almak için zapadlo değil // muhtemelen
Evet, geri büyüyecek, ama bugün değil, acele et ... Ateş))
Ve bugün istiyorum - hafta sonu için büyük bir pozla ayrılmak istemiyorum ...
Bu arada bankaların tartıştığı bir dava vardı - bir "omuz" sorusu vardı, işte cevaplar
İşte Sber verilerine bir örnek:
Derecelendirme (mevcut en düşük): Ba1 (Moody's)
Diğer derecelendirmeler: BBB- (Fitch)
1 Ocak 2015 itibariyle varlıklar: 22.099 milyar ruble, 1. sıra
1 Ocak 2015 itibariyle sermaye: 2278 milyar ruble, 1. sıra
1 Ocak 2015 itibariyle sermaye yeterliliği: %11.5 (1 Ocak 2014 ile karşılaştırıldığında -%1.5)
2014 yılı özkaynak kârlılığı: %19,9
Karşılıklar hariç varlıklara yönelik büyük kredi riskleri: %21,7 (1 Ocak 2014'e kıyasla +%6,3)
1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yükümlülükler içinde şahıs mevduatının payı: %35,8
yani, "kaldıraç" 10.000 değil 10'dur - kaldıraç varlıkların sermayeye oranı olarak anlaşılırsa (varlıklar verilen kredileri içerir).
diğer bankalar:
http://www.forbes.ru/rating-photogallery/283571-14-samykh-nadezhnykh-bankov-rossii-2015/photo/8
referans için
http://my-koshel.ru/content/213-aktivy-i-passivy-kommercheskogo-banka
Peki nedir - bankacılık varlıkları ? Bunlar, bankanın şu anda sahip olduğu ve şu anda güvenebileceği fonlardır. Ticari bankaların ana varlık türleri vardır:
http://www.banki.ru/wikibank/passivyi_banka/
Bankanın RAS kapsamındaki yükümlülükleri, 101. raporlama formuna göre hesaplanabilir ( çoğu bankaya ilişkin bilgiler Merkez Bankası web sitesinde sunulmaktadır ).
Bir kredi kuruluşunun borçlarının büyüklüğü, kredi kuruluşunun büyüklüğü ile örtüşmektedir. varlıklar .
Söyle bana, daha ucuza satın alabiliyorsan neden pahalı al, bunu anlamıyorum, bir tür sadoma, sonra bir çekmeceye otur ve sıkma ... patlamamak için))
daha önce terminal açıldı ve hemen bahisler koydu, şimdi 3 gündür pazara giremiyorum. :)
avustralya/yen alış limiti 91.33 tp 91.57 sl 91.08