FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 19

Yeni yorum
 
-Aleks- :
Dinlenebilirim, umarım daha sonra, euro'nun tekrar yükselmesini bekliyorum... Yunan projesinde anlaşmada Almanların da payı olduğuna göre, görünüşe göre zamanı geldi.
Evet, geri büyüyecek, ama bugün değil, acele et ... Ateş))
 
Zogman :

nasıl biliyor, her şey bildiğiniz gibi değil, çoğu insan sadece nasıl birleştirileceğini iyi biliyor, örneğin))))))) gerçek büyükanneleri birleştirmenin daha kolay olması garip - bir demoda kazanmak daha kolay ve fiyat listelerinde))) işte doğanın bir gizemi))))))))

ps

gümüşle, ne oldu - bir serseri mi?

Herkes terminale bakıp kâsenin hayalini kurmaktan başka bir şey yapmıyor, hadi bununla başlayalım. Gümüşü ikinci haftadır takip ediyorum, olgun olduğunu düşündüm, takas edene kadar çıkmadı.
 
new-rena :
İşte bir korkak ve satın almak için zapadlo değil // muhtemelen
Alışverişe başladı...
 
Nikolai Romanovskyi :
Evet, geri büyüyecek, ama bugün değil, acele et ... Ateş))
Ve bugün istiyorum - hafta sonu için büyük bir pozla ayrılmak istemiyorum ...
 
-Aleks- :
Ve bugün istiyorum - hafta sonu için büyük bir pozla ayrılmak istemiyorum ...
Söyle bana, daha ucuza satın alabiliyorsan neden pahalı al, bunu anlamıyorum, bir tür sadoma, sonra bir çekmeceye otur ve sıkma ... patlamamak için))
 
stranger :

Bu arada bankaların tartıştığı bir dava vardı - bir "omuz" sorusu vardı, işte cevaplar

İşte Sber verilerine bir örnek:

Derecelendirme (mevcut en düşük): Ba1 (Moody's)

Diğer derecelendirmeler: BBB- (Fitch)

1 Ocak 2015 itibariyle varlıklar: 22.099 milyar ruble, 1. sıra

1 Ocak 2015 itibariyle sermaye: 2278 milyar ruble, 1. sıra

1 Ocak 2015 itibariyle sermaye yeterliliği: %11.5 (1 Ocak 2014 ile karşılaştırıldığında -%1.5)

2014 yılı özkaynak kârlılığı: %19,9

Karşılıklar hariç varlıklara yönelik büyük kredi riskleri: %21,7 (1 Ocak 2014'e kıyasla +%6,3)

1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yükümlülükler içinde şahıs mevduatının payı: %35,8

yani, "kaldıraç" 10.000 değil 10'dur - kaldıraç varlıkların sermayeye oranı olarak anlaşılırsa (varlıklar verilen kredileri içerir).

diğer bankalar:

http://www.forbes.ru/rating-photogallery/283571-14-samykh-nadezhnykh-bankov-rossii-2015/photo/8

referans için

http://my-koshel.ru/content/213-aktivy-i-passivy-kommercheskogo-banka

Peki nedir - bankacılık varlıkları ? Bunlar, bankanın şu anda sahip olduğu ve şu anda güvenebileceği fonlardır. Ticari bankaların ana varlık türleri vardır:

  1. Peşin. Bunlar şu anda banka hesaplarında bulunan fonlardır.
  2. Banka kredileri. Bu, bankanın kredi anlaşmaları kapsamında faizle tüzel kişilere veya bireylere aktardığı fonlardır. Ve şu anda bu para doğrudan bankada olmasa bile, haklı olarak bankaya aittir ve borç alanlar tarafından ek gelirle borç verme koşulları altında iade edilecektir.
  3. Yatırım sermayesi. Bankacılık kurumunun diğer kamu ve özel kuruluşların kayıtlı sermayesine, hisselerine ve diğer menkul kıymetlerine yatırdığı ve bu olaydan belirli bir kârlılık beklediği fonlardır.
  4. Özellikler. Bunlar bankaya ait çeşitli binalar, yapılar, arsalardır. Gayrimenkul, çeşitli şekillerde bankanın mülkü haline gelir. Bu doğrudan bir iktisap olabileceği gibi, bankaya olan borcun geri ödenmesi olarak bankanın mülkiyetine devredilmesi de olabilir.

http://www.banki.ru/wikibank/passivyi_banka/

Bankanın RAS kapsamındaki yükümlülükleri, 101. raporlama formuna göre hesaplanabilir ( çoğu bankaya ilişkin bilgiler Merkez Bankası web sitesinde sunulmaktadır ).

Bir kredi kuruluşunun borçlarının büyüklüğü, kredi kuruluşunun büyüklüğü ile örtüşmektedir.   varlıklar .

14 самых надежных банков России — 2015
14 самых надежных банков России — 2015
  • www.forbes.ru
Самые надежные банки в России — «дочки» иностранных банков
 
Bugün euro alırdım ama 0830'dan daha pahalı değil.
 
Nikolai Romanovskyi :
Söyle bana, daha ucuza satın alabiliyorsan neden pahalı al, bunu anlamıyorum, bir tür sadoma, sonra bir çekmeceye otur ve sıkma ... patlamamak için))
ATS'nin yardımıyla neyin ucuz olduğunu tahmin etmek çok zor. Bugün ellerimle hiçbir şey satın almadım.
 
Zogman :

Bu arada bankaların tartıştığı bir dava vardı - bir "omuz" sorusu vardı, işte cevaplar

İşte Sber verilerine bir örnek:

Derecelendirme (mevcut en düşük): Ba1 (Moody's)

Diğer derecelendirmeler: BBB- (Fitch)

1 Ocak 2015 itibariyle varlıklar: 22.099 milyar ruble, 1. sıra

1 Ocak 2015 itibariyle sermaye: 2278 milyar ruble, 1. sıra

1 Ocak 2015 itibariyle sermaye yeterliliği: %11.5 (1 Ocak 2014 ile karşılaştırıldığında -%1.5)

2014 yılı özkaynak kârlılığı: %19,9

Karşılıklar hariç varlıklara yönelik büyük kredi riskleri: %21,7 (1 Ocak 2014'e kıyasla +%6,3)

1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yükümlülükler içinde şahıs mevduatının payı: %35,8

yani, "kaldıraç" 10.000 değil 10'dur - kaldıraç ile varlıkların sermayeye (varlıklar verilen kredileri içerir) öz sermayeye oranını kastediyorsak.

diğer bankalar:

http://www.forbes.ru/rating-photogallery/283571-14-samykh-nadezhnykh-bankov-rossii-2015/photo/8

referans için

http://my-koshel.ru/content/213-aktivy-i-passivy-kommercheskogo-banka

Peki nedir - bankacılık varlıkları ? Bunlar, bankanın şu anda sahip olduğu ve şu anda güvenebileceği fonlar, mülklerdir. Ticari bankaların ana varlık türleri vardır:

  1. Peşin. Bunlar şu anda banka hesaplarında bulunan fonlardır.
  2. Banka kredileri. Bu, bankanın kredi anlaşmaları kapsamında faizle tüzel kişilere veya bireylere aktardığı fonlardır. Ve şu anda bu para doğrudan bankada olmasa da, haklı olarak bankaya aittir ve ek gelirle borç verme koşulları altında borçlular tarafından iade edilecektir.
  3. Yatırım sermayesi. Bankacılık kurumunun diğer kamu ve özel kuruluşların kayıtlı sermayesine, hisselerine ve diğer menkul kıymetlerine yatırdığı ve bu olaydan belirli bir kârlılık beklediği fonlardır.
  4. Özellikler. Bunlar bankaya ait çeşitli binalar, yapılar, arsalardır. Gayrimenkul, çeşitli şekillerde bankanın mülkü haline gelir. Bu doğrudan bir iktisap olabileceği gibi, bankaya olan borcun geri ödenmesi olarak bankanın mülkiyetine devredilmesi de olabilir.

http://www.banki.ru/wikibank/passivyi_banka/

Bankanın RAS kapsamındaki yükümlülükleri, 101. raporlama formuna göre hesaplanabilir ( çoğu bankaya ilişkin bilgiler Merkez Bankası web sitesinde sunulmaktadır ).

Bir kredi kuruluşunun borçlarının büyüklüğü, kredi kuruluşunun büyüklüğü ile örtüşmektedir.   varlıklar .

"Omuz" ile biraz uğraştım - 1000. Bunların hepsi çürük bir mektup, krediler bir varlık olamaz, tıpkı yatırımlar ve emlak gibi, hala bazı "kredileri" ve "yatırımları" alamam. )) Yeni bir banka bul Rusya'da değil, bizimle birlikte, o zaman her şey netleşecek.
 
vladds :
daha önce terminal açıldı ve hemen bahisler koydu, şimdi 3 gündür pazara giremiyorum. :)

avustralya/yen alış limiti 91.33 tp 91.57 sl 91.08

1...121314151617181920212223242526...1996
Yeni yorum