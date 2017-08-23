FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 329
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
komisyoncular siparişleri görebilir
http://www.forexpf.ru/news/2015/07/29/axde-commerzbank-evro-dollar-slozhno-udalitsya-ot-tochki-ravnovesiya-1-10.html
böyle bir resim çizmek
işe yaradığını bile söylüyorlar (ama berbat)
Hiçbirini görmüyorlar.
Gülmek güzeldir, Strange! Bana yolu göster?! Kayıp - ormandan ayrılmayacağım))
Pekala, açık. O zaman hindi paylaş? İnternette Ato bazı ücretli vparivayut ..
Bana gösterdiği gibi yolu ancak O gösterebilir ki, O'nun yılları çoğalsın, sakalı incelmesin.
Türkiye bu hafta yayınladı.
kahretsin, tam tepeden yakalardın
Sorun nedir? Hızlandırın ve sağ üst tarafınız duvara doğru ilerleyin. Sadece kaçırmayın, aksi takdirde başınızın üstüne vurmazsınız. )))
Hiçbirini görmüyorlar.
Bana gösterdiği gibi yolu ancak O gösterebilir ki, O'nun yılları çoğalsın, sakalı incelmesin.
Türkiye bu hafta yayınladı.
...
Türkiye bu hafta yayınladı.
Sorun nedir? Hızlandırın ve sağ üst tarafınız duvara doğru ilerleyin. Sadece kaçırmayın, aksi takdirde başınızın üstüne vurmazsınız. )))
Cheto salladı - arşive bakacağım))
Neden hemen izlemedin? stok yapıyor musunuz? Daha fazla. Sonra ne olduğunu, nerede, neden olduğunu unutuyorsun. )))
Türkiye bu hafta yayınladı.
Bu yüzden düşünüyorum - nereden gelebilir?
ZY Tüm konuyu okudum - başka bir şey göndermedin.
Zamiri kaçırdın - bir saat sarhoş olmadın mı?
Her zaman ayık, kristal berraklığında. Aksine, bir yerlerde yine bir şeyi kaçırdın. ))
başının arkasını çevir
Beyniniz şimdi bunu mevcut gerçekliğe yansıttığından, başınızın arkası bir zamanlar zor zamanlar geçirmiş gibi görünüyor. ))
...
ZY Tüm konuyu okudum - başka bir şey göndermedin.