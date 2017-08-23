FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 43
Göstergeler var, Yapboz'u bulun, iyi bir bardak, ihraç edemem ve işte size iyi bir bant, her şey orada kurulu.
teşekkür etmek !
Çok minnettarım ama henüz ninjada da ustalaşmadım
Neden okumuyorsunuz?)
Tek bir rolleri var - likiditeyi sağlamak, işlem için karşı taraf yoksa, MM rolünde hareket eder. Bu, istenirse, uzun bir süre boyunca 100 kez bulunabilirdi.
Valla ben okumadım...
ama içimde bir şey biliyorum
soru, bir poz kazanıp kazanmadığıdır. teknik olarak bu IMHO kilit sorudur ...
diğer katılımcıların emirleri hakkındaki bilgileri kullanıyor mu (örneğin, gerektiğinde onları duraklara çekmek için)?
Piyasanın kendisini etkiler mi?
piyasayı hareket ettiren mm - o büyük spekülatör - nedir?
YouTube'daki VCA hakkındaki tüm teoriler bunun üzerine kuruludur - ancak bunun kanıtını göremiyorum
ps
ve ayrıca ECB'ye yazdığınız bir iplik - mm - peki, bu da ne ...? Peki, bu sizin şu anda yazdıklarınızla çelişiyor " Tek bir rolleri var - işlemin karşı tarafı yoksa likiditeyi sağlamak"
Bu "eylem"in ayrıntılarını anlamak ilginç olurdu.
öyle görünüyor ki bazen euroyu hareket ettiriyorlar - yarın için aynı şeyi pound ile yapıyorlar - yani soru, farklı çiftler için ne kadar eşzamanlı hareket ettikleri
X-piplerinin fiyatını değiştirmek için ne kadar hacme ihtiyaç olduğunu merak ediyorum.
ana motor kim - Chicago veya EBS, Reuters veya genel olarak bankalararası piyasa gibi forex platformları ...
piyasa yapıcıların rolü nedir - burada sanırım kim olduklarını farklı şekilde anlıyorlar
katılımcıların genel dağılımı nedir - kaç tane büyük spekülatörleri, kaç tane küçükleri, kaç tane hedger, kaç mm vb...
teşekkür etmek !
çok minnettar...
Bizim için de güzel bir şey yap :)
kırmızı ile başlayın, bu sırada yanlara doğru biraz farklılar
nasıl başlamayı önerirsiniz? mql5 sitesinde "eğitim programını" okuyun - zaten okuyun
böyle bir anlayış düzeyi - çocuklar için masallar
yine 25 - yetersiz konuşuyorum.
Ekle. Düşündüm ki... Ücretsiz sinyaller gibi bir kaynak seçeceğim ve orada istatistik toplayacağım. Herkese teşekkürler!
0.9350 açık
0.9311 Yüksek
0.9362 Düşük
0.9316 kapat
1.0000 pamm_Solo_drums
herkes forumlarda faydalı bilgiler arıyor olurdu...
Bunu kendin mi yaptın? (değişim protokolüne göre bağlantı ile bazı alışverişlerde bir yetişkine göre, git, vb.)
Evet veya Hayır ?
Kimin yaptığından herhangi bir girdiniz var mı? link verebilirmisin
değilse,
o zaman mm hakkında bildiğinizi sandığınız her şey tam bir x ....
ne demek istediğini anlamadın mı Genelde piyasalardan ve şu anda onlarla bir şekilde bağlantılı olan veya bağlantılı olan herkesten nefret ederim. onlar hakkında doğru söyledin - siyah .
anlamadılar ... ve bana mm hakkında nerede ve ne öğreneceğim konusunda tavsiye veriyorsun .... tam pipetler ...
MM artık bir çeşit garajda 3-7 kişilik bir ekip tarafından yapılabilir...
takastan indirim için