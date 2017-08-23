FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 980
ve belki 1.1350'ye kadar (Moguchiy'nin düzeltme noktası).
belki...
belki...
yakışıklı)
Evra 1.1194'te erken kapandı)
Hemen ısırmak mı yoksa sabaha kadar beklemek mi?
yakışıklı)
Evra 1.194'te erken kapandı
Hemen ısırmak mı yoksa sabaha kadar beklemek mi?
orada çubuk satın al, TR işaretli ve fiyatı alacak
kısacası, burada işe alıyorlar, ayıları atıyorlar ...
orada çubuk satın al, TR işaretli ve fiyatı alacak
kısacası burada asker alıyorlar, ayıları kovuyorlar...
ve belki 1.1350'ye kadar (Moguchiy'nin düzeltme noktası).
1 pound = 0.45 kg.
Parite 1.5160 doların altında bir kapanış oluşturmayı başardı ve şimdi durum ayılar için daha yapıcı görünüyor. 1.5085$'a yakın seviyeler artık silahın altında ve altındaki bir kırılma, bir dip oluşumuna güvenebileceğiniz 1.4850$'a doğru daha fazla düşüşü işaret edecek
http://www.forexpf.ru/news/2015/10/01/aywf-barclays-o-tekhnicheskoj-kartine-v-klyuchevykh-valyutnykh-parakh.html
Moran Stanley
GBP/USD 1.5600'den Satış, T/R 1.4800, S/L 1.5250 (+476)
Euro sürekli düşüyor.
Ve 1.1105 güncellenecektir.
Bu kamadan bir çıkışa ihtiyacımız var.