Владимир Жириновский :

ve belki 1.1350'ye kadar (Moguchiy'nin düzeltme noktası).

belki...


 
Lesorub :

belki...


yakışıklı)

Evra 1.1194'te erken kapandı)

Hemen ısırmak mı yoksa sabaha kadar beklemek mi?

 
Lesorub :

orada çubuk satın al, TR işaretli ve fiyatı alacak

kısacası burada asker alıyorlar, ayıları kovuyorlar...

kapalı satış, satın alındı, düzeltme - euro, pound, austral
[Silindi]  
1.14 - orada da. Şimdi fibke boyunca 1,122'ye doğru bir yürüyüş yapardım
 

1 pound = 0.45 kg.

Parite 1.5160 doların altında bir kapanış oluşturmayı başardı ve şimdi durum ayılar için daha yapıcı görünüyor. 1.5085$'a yakın seviyeler artık silahın altında ve altındaki bir kırılma, bir dip oluşumuna güvenebileceğiniz 1.4850$'a doğru daha fazla düşüşü işaret edecek

1.4404 - 1.4304 TP - temel günlük çubuklar!
 
1.2853 TP harrier tabanlı günlük çubuklar !
 

Moran Stanley

GBP/USD 1.5600'den Satış, T/R 1.4800, S/L 1.5250 (+476)

 
Tahminler için teşekkürler arkadaşlar.
Euro sürekli düşüyor.
Ve 1.1105 güncellenecektir.
Bu kamadan bir çıkışa ihtiyacımız var.

