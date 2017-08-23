FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 216

Yeni yorum
 
stranger :
Evet, bakanlara düzenli olarak sopa atıyor)))
ama yine de saçmalamak - saçmalık okumamak: peki, söyle bana, göster bana - söylemeyeceğim, göstermeyeceğim ...
 
Ishim :

30 parasal bir yükümlülüktür - bir sözleşmedir ve eğer stopum 30 piptir. o zaman 60 pip. bir sonraki seviyeden ve partinin arttırılmasına gerek yok - bakın ve bulamayacaksınız.

(taahhüt yerine getirilecektir). Dansçılardan (ve jumperlardan) ne bilmek istersiniz?

Yine acı çekti)))) Hadi, idrar saçmalığı)))

Lesorub :
ama yine de saçmalamak - saçmalık okumamak: peki, söyle bana, göster bana - söylemeyeceğim, göstermeyeceğim ...

Saçmalık çubuktur, burada bir sürü bağlantı var - git ve gör, kimseye bir şey göstermeyeceğim ya da söylemeyeceğim.

 
Ishim :

30 parasal bir yükümlülüktür - bir sözleşmedir ve eğer stopum 30 piptir. o zaman 60 pip. bir sonraki seviyeden ve partinin arttırılmasına gerek yok - bakın ve bulamayacaksınız.

(taahhüt yerine getirilecektir). Dansçılardan (ve jumperlardan) ne bilmek istersiniz?

Her şeyi bilmek istiyorum

Fazlalık olmayacak
 
stranger :

Yine acı çekti)))) Hadi, idrar saçmalığı)))

Saçmalık çubuktur, burada bir sürü bağlantı var - git ve gör, kimseye bir şey göstermeyeceğim ya da söylemeyeceğim.

Hayır, buna ihtiyacım yok...
 
stranger :

Yine acı çekti)))) Hadi, idrar saçmalığı)))

Saçmalık çubuktur, burada bir sürü bağlantı var - git ve gör, kimseye bir şey göstermeyeceğim ya da söylemeyeceğim.

yakalamaya çalışır - körü körüne dokunuşa.

Aslında, fark budur - herhangi bir günde (iki gün) 30 EUR, 50 pound, Avustralya 25 pip için karlı bir giriş gösterebilirim.

 
Ishim :

yakalamaya çalışır - körü körüne dokunuşa.

Aslında, fark budur - herhangi bir günde (iki gün) 30 EUR, 50 pound, Avustralya 25 pip için karlı bir giriş gösterebilirim.

Hadi, başla)))) Matroskin, bir şekilde tüm SİZİN girişlerinizi birkaç hafta boyunca grafikte yeniden üretti, Achtung'daydı
 
stranger :
Hadi başlayalım))))
(çok iş var ve zaten 100 girdiye ihtiyacınız olduğunu gösterdim?)
 
Ishim :
(çok fazla iş ve zaten kaç tane girdiye ihtiyacınız olduğunu gösterdim 100?)
Haydi, lütfen, onları çizelgede işaretleyeceğim, gerçek zamanın brüt düşüşünü izleyelim)))
 
stranger :
Haydi, lütfen, onları çizelgede işaretleyeceğim, gerçek zamanın brüt düşüşünü izleyelim)))
 
Ishim :

yakalamaya çalışır - körü körüne dokunuşa.

Aslında, fark budur - herhangi bir günde (iki gün) 30 EUR , 50 pound, Avustralya 25 pip'lik karlı bir giriş gösterebilirim.

Göster))) Özellikle -
04/14/2006
04/09/2006
28.05.2007
07/09/2007
vb...)))
1...209210211212213214215216217218219220221222223...1996
Yeni yorum