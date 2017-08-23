FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 573

Lesorub :
1020 TR evra satışta...

belki açmak için çok erken...

limiti daha yükseğe ayarladın

burada ve kimliğin geri kalanıyla - aynı saçmalık - 20 pip daha uçabilir

sadece kivi daha ileri gitmiyor

ve

Yenka da - dinlenmiş görünüyor, ama belki 20'ye kadar uçar

 
Menzilin kenarına sınırlar koyuyorum, yakala - iyi, hayır - kaldır ve kısa bir süre için yeniden düzenle ...

 
Satmak? Oh iyi
 
ve ne kadar zaman - bir tahmin var mı?

Beni korkutan bu - 22'de bir sıçrama olacağını düşünüyorum - ve genellikle onun önündeki diğer yöndeki hareket bir cazibe gibi ...

Sanırım bir sıçrama olacak - dolar yükseldi - bu da dolar gün içinde düşmesi gerektiği anlamına geliyor

ama öte yandan - şimdi düşecek bir yer yok ...

yani kafamdaki resim tutarsız

nasıl çözülür

zıplama ya da atlama olmayacak - dolar aşağı ya da şimdi gün içinde ileri geri uçuyoruz

peki, bütün bunlar benim bir kuruş değerindeki spekülasyonlarım

 
Zogman :

Strenzh, ama cevap vermedin - üçüncü kez soruyorum - burada senin için en az bir kez ilginç bir şey buldun mu?

Ağlama, yaz. Seviyeleriyle Kuzey yetişecek, pokerli Büyücü, görüyorsun, mantarlarla bağlayacağım.
 
iIDLERr :
Ağlama, yaz. Seviyeleriyle Kuzey yetişecek, pokerli Büyücü, görüyorsun, mantarlarla bağlayacağım.
Doktor Evi zaten burada....
 
Akıllı olsalar bile, hepsi aynı.
 
yine, her şey böyle değil ve böyle değil ...
 
Evra İlya'ya itaat etti ve düştü
 
Zogman :
Evra itaat etti ve düştü

sınır 1015...

