FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 573
1020 TR evra satışta...
belki açmak için çok erken...
limiti daha yükseğe ayarladın
burada ve kimliğin geri kalanıyla - aynı saçmalık - 20 pip daha uçabilir
sadece kivi daha ileri gitmiyor
ve
Yenka da - dinlenmiş görünüyor, ama belki 20'ye kadar uçar
Menzilin kenarına sınırlar koyuyorum, yakala - iyi, hayır - kaldır ve kısa bir süre için yeniden düzenle ...
ve ne kadar zaman - bir tahmin var mı?
Beni korkutan bu - 22'de bir sıçrama olacağını düşünüyorum - ve genellikle onun önündeki diğer yöndeki hareket bir cazibe gibi ...
Sanırım bir sıçrama olacak - dolar yükseldi - bu da dolar gün içinde düşmesi gerektiği anlamına geliyor
ama öte yandan - şimdi düşecek bir yer yok ...
yani kafamdaki resim tutarsız
nasıl çözülür
zıplama ya da atlama olmayacak - dolar aşağı ya da şimdi gün içinde ileri geri uçuyoruz
peki, bütün bunlar benim bir kuruş değerindeki spekülasyonlarım
Strenzh, ama cevap vermedin - üçüncü kez soruyorum - burada senin için en az bir kez ilginç bir şey buldun mu?
Ağlama, yaz. Seviyeleriyle Kuzey yetişecek, pokerli Büyücü, görüyorsun, mantarlarla bağlayacağım.
Evra itaat etti ve düştü
sınır 1015...