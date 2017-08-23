FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 521

Yeni yorum
 
costy_ :

ve bana gelince, bunu etkileyemem ((, benim için hareketsiz kalmasınlar.

"Kamana" butonunun anlamı nedir? )) çivi?

o zaman en azından araç çubuğunu inceleyin ... Mlyn kullanıcıları !!! ))
 
oh yo
 
kafa - düşünmek (ve pancar çorbası yememek)
bacaklar - yürümek
gözler - görmek (bakmamak)
 
Teacher :
o zaman en azından araç çubuğunu inceleyin ... Mlyn kullanıcıları !!! ))

excel'de mi?

forumda... ;)

ve baksika evet ... ahh, devrildi


 
Teacher :
kafa - düşünmek (ve pancar çorbası yememek)
bacaklar - yürümek
gözler - görmek (bakmamak)

ve beyin, kafaya düşecek))

Çalıştırmak

görme

sırasıyla ;))

 
Che - hepsi gitti mi? )) ve böylece konuşmak istedik ...
 
Teacher :
Che - hepsi gitti mi? )) ve böylece konuşmak istedik ...

ne hakkında?

Baksik daha ileri gider bence daha ne diyeyim...


 
ve modernleştiriciler enine kesit sayaçlarını çevirmek için koştu)))

bak abartma
 
mmmoguschiy-new :
Garip - yine bir ata mı bakıyorsunuz?!

Ama kahretsin, yine olaylar zincirini bağlayamıyorum - önce ne geliyor? Yoksa yine tesadüf mü? Başlangıçta bir tahmin vardı - kelimenin tam anlamıyla "dolar satıldı". Gün - satmayın ... İki - satmayın ... Ve sonra bam - yuan çöktü. Tabii ki, Çinliler tereddüt etmeden ZR'yi attı ve yuan'ı desteklemek için doları çökertti. Eh, o zaman, elbette, yağmur yağdı - Fed oranı için tahminin ertelenmesi vb. ... Asıl mesele bu değil. Ana şey farklı. Bu neydi? Haberin duruma olağan uydurması mı? Yoksa birileri tarafından önceden planlanmış çok hamleli bir eylem mi? Şey, ilk başta Çinlilerin desteğe gideceğini bilerek yuanı düşürdüler ... Şalgamı çiziyorum))
kimin planladığını biliyor musun? ))) ekibin yanındayım. ssss - sadece herkese)))

ve Garip - nerede olduğunu kendin biliyorsun))) Çok, çok uzak ... piyasadan))))
 
Anatoli Kazharski :
Tavan arası deliklerle doluysa, onu çekiçlemek işe yaramaz. ))
Ö! Karabatak De-Tolly?! Kader ne? (Yasaklanacağım - Wangyu)
1...514515516517518519520521522523524525526527528...1996
Yeni yorum