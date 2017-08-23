FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 7

azfaraon :
Ayda en az %50 kazanmak için %10 yeterlidir..
Böyle bir sinyale abone olun - pahalı.
-Aleks- :
Garip ikna))))))))))))))
 
azfaraon :
ve işlemlerinizi ve deponuzu hala doğru şekilde sıralarsanız,

1. Depozitonun %5-10'u ile yılda en az %100-120 alabilirsiniz,

2. depozitonun %3-5'inden aylık en az %15-50'sini almak için

vb.

Herkese teşekkürler, başarılar...

 
Ishim :
Ne satılmalıydı?

Hayır, sadece beklemek zorundaydın, ama bu söz SENİN için değil, ey Öğretmen.

Drawdown xs ne için 60 s, akıllıca.

 
Sergey Novokhatskiy :
Genel olarak, birçok çift için, yeni yıla kadar bir yaşam aralığı olan bir işlem birikimi zaten var.

kuzey, merhaba

Evet haklısın ama bence bu birikim uzun süre devam edecek, piyasa boş, para az.

İşim :
dürtme! (soyunana kadar bekleyin), genel olarak, bu mm - tamamen kişiseldir. (neredeyse samimi)

Böyle bir opu'da mm. "Ticaretine" bakarak, ey Büyük, böyle bir kelimeyi bile bildiğini söyleyemezsin))))

 
Ishim :
Sadece 60 piplik bir hamle bekliyorum. - tp seti.
ayy, 80 yaşındayım))) // şaka...
 
new-rena :
ayy , 80 yaşındayım))) // şaka ...
oops - bu oops veya oops?
 
Lesorub :
oops - bu oops veya oops?
op-pa)
 
azfaraon :
33360560 2015.07.16 07:00:49 satmak 0.05 audnzd 1.12823 0.00000 1.10000 1.13097 0,00 0,00 0,00 -8.94
33363320 2015.07.16 09:10:19 satmak 0.05 gbpchf 1.49115 0.00000 0.00000 1.49054 0,00 0,00 0,00 3.20



























33360574 2015.07.16 07:02:13 satın almak 0.05 nzdcad 0.84466 0.00000 0.86000 0.84321 0,00 0,00 0,00 -5.61
33360558 2015.07.16 07:00:37 satın almak 0.05 nzdusd 0.65318 0.00000 0.66600 0.65231 0,00 0,00 0,00 -4.35
33364254 2015.07.16 09:39:29 satmak 0.05 usdcad 1.29126 0.00000 0.00000 1.29269 0,00 0,00 0,00 -5.53

Bu anlaşmalardan hangisinin yanlış açık olduğunu düşünüyorsunuz?

Haç ticareti yapıyorsanız, ana dallarla ticaret yapmanız tavsiye edilmez ve bunun tersi de geçerlidir.

Bu stratejiyi test etmeye çalıştım ve şu ana kadar içinde ilginç bir şey göremedim.

 
Ishim :
Hepinizin benim hakkımda ve benim hakkımda olduğunuzu, bu yüzden oradaki opu hakkında konuşmaya başladınız - o halde konuşun.
Hocam başka ne konuşalım Sadece SİZ dikkate değersiniz, her sözünüze kulak vereceğiz, SİZİN bilgeliğinizin tanelerini topluyoruz, oh, uh , SİZİN verdiniz ...
