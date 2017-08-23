FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 7
Ayda en az %50 kazanmak için %10 yeterlidir..
Böyle bir sinyale abone olun - pahalı.
ve işlemlerinizi ve deponuzu hala doğru şekilde sıralarsanız,
1. Depozitonun %5-10'u ile yılda en az %100-120 alabilirsiniz,
2. depozitonun %3-5'inden aylık en az %15-50'sini almak için
vb.
Herkese teşekkürler, başarılar...
Ne satılmalıydı?
Hayır, sadece beklemek zorundaydın, ama bu söz SENİN için değil, ey Öğretmen.
Drawdown xs ne için 60 s, akıllıca.
Genel olarak, birçok çift için, yeni yıla kadar bir yaşam aralığı olan bir işlem birikimi zaten var.
kuzey, merhaba
Evet haklısın ama bence bu birikim uzun süre devam edecek, piyasa boş, para az.
dürtme! (soyunana kadar bekleyin), genel olarak, bu mm - tamamen kişiseldir. (neredeyse samimi)
Böyle bir opu'da mm. "Ticaretine" bakarak, ey Büyük, böyle bir kelimeyi bile bildiğini söyleyemezsin))))
Sadece 60 piplik bir hamle bekliyorum. - tp seti.
ayy , 80 yaşındayım))) // şaka ...
oops - bu oops veya oops?
Bu anlaşmalardan hangisinin yanlış açık olduğunu düşünüyorsunuz?
Haç ticareti yapıyorsanız, ana dallarla ticaret yapmanız tavsiye edilmez ve bunun tersi de geçerlidir.
Bu stratejiyi test etmeye çalıştım ve şu ana kadar içinde ilginç bir şey göremedim.
Hepinizin benim hakkımda ve benim hakkımda olduğunuzu, bu yüzden oradaki opu hakkında konuşmaya başladınız - o halde konuşun.