new-rena :
katılmak. gerçekten saklanacak ne olduğunu tartışmak için buraya geldim
Çıldırıyorum... Rena bir şakacı... Burn Sensei! )))
 

Yeni Kase hakkında bir şeyler söyleyin....

 
-Aleks- :

hiçbir şey anlamadı. Test süresi nedir, hangi TF? Sadece bunun bir ızgara olduğunu görüyorum.
 
new-rena :
2010'dan günümüze 15 dakika.
 
Vizard_ :
Çıldırıyorum... Rena bir şakacı... Burn Sensei! )))
https://www.mql5.com/en/forum/61551/page31 önce oku ((
 
-Aleks- :
zayıf. 5 yılda iki katına bile çıkmadı.
 
Ishim :
rahatsız ha? // asıl mesele sabahları içmemek
 
new-rena :
Evet, ilk mevduata bakmayın - PE / MP'ye odaklanın - verim %1000'den fazladır.
 
Hala hindistancevizi, muz çiğneme, chunga-changa)))
 
Ishim :
bizim şarkımız güzel
