FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 465
Yani, gevezelik hakkında ....
Senin teorin senin teorin . Excel'deki veya bir hesap makinesindeki hesaplamalara dayanmaktadır - çok önemli değil, çünkü programım her 5 saniyede bir hesaplanıyor ve izleniyor . Resmin sürekli değiştiğini anlarsam, başarılı olamadığınız farklı bir hesaplamam var.
Bir kez daha tekrar ediyorum - sadece mevcut çeyreği değil, rakamların olduğu veya göründüğü tüm dönemleri dikkate aldım. 3098 - örneğin, kesinlikle bakmayacağınız bir yıl olsa bile, beni hiç rahatsız etmedi . Bazı dönemlerde, şekil birkaç dakika görünebilir. Bunu fark etmiş olman pek olası değil. Bu nedenle, hacimle ilgili sonuçlarınız hatalı, çünkü. yanlış hesaplamalara dayanmaktadır.
Ayrıca CME ciltlerinin sitede yayınlanan genel tabloda kesinlikle ayrılmadıkları üç kategoriye ayrıldığını da söyleyeceğim.
Tüm grupları ayrı ayrı saydım.
Ayrıca bu üç grup tamamlandı ve tamamlanmadı olarak ikiye ayrılır ki bu tabloda da fark edilmez.
Neden diyorum ki - bunu kendi ellerinizle hesaplamak ve analiz etmek gerçekçi değil.
Bu bir teori değil, pratik, hayatın gerçekleri ve bunu ne kadar erken anlarsanız o kadar iyi. Yazılan her şey tamamen saçmalık. Gerçeği söylüyorlar - domuzların önüne boncuk atmayın, meşe palamutlarına ihtiyaçları var)))
Rena, bu bir suç değil, sadece böyle yazılmış)
...
Bu yüzden bunu elle hesaplamanın ve analiz etmenin gerçekçi olmadığını ve büyük ihtimalle bir günün en az bir kere tam bir hesaplama yapmak için yeterli olmayacağını söylüyorum.
Rena, bir sürü saçma sapan konuşma. Bir kitaba bakmak ve bir figür görmek, devredilemez mülkünüzdür. )
Her şeyi bir düğmeye dokunarak yapıyoruz. Ve yüzlerce rapor, saniyeler içinde on gösterge tarafından dönüştürülür, ayrıştırılır, yeniden hesaplanır ve grafikte görüntülenir. ;)
Evet, konuşmanın hiçbir şey hakkında olmadığını anladım.
Hacmin değişmediğine katılıyorum. Hareket içeri girer. en azından bana göster
CME'de herhangi bir yerde "Uyarı" kelimesini buldunuz mu?
Bu sadece çöp... Takma hacmini arama hacmine bölüyoruz ve... MT ile örtüşen ve robotun daha sonra CME tarafından takip etmesi gereken fiyatı alıyoruz.
Bu ne hakkında? 3098 başka ne var???
Ya gerçekten neden bahsettiğinizi anlamıyorsunuz ya da düşüncelerinizi tekrar erişilebilir bir şekilde ifade edemiyorsunuz.
Yani tam olarak bununla ilgili. Dahası, ona gerçek zamanlı olarak açık ve kapalı olan vadeli işlem sözleşmelerinden bahsettim, izlemenin bir yolu yok, ama bana Kiev'deki bir amcadan bahsediyor)))
Yaklaşık 3098 yeni çıktı
SSS???
Yani tago, hiçbir şey bulamadılar, yani sayamadılar ve gülemediler. Yukarıda gruplara bölünme hakkında yazdım.
Ve beni normal bir şekilde dinleyemediklerinden, sırasıyla hiçbir şey söylemeyeceğim.
Bir pound alımını aydınlatın, en azından gülelim.
Evet lütfen:
Dün ellerimle 1 dakikada kapattım. haber bülteninden önce.
Ve şimdi tamamen eksi olmayan tüm işlemlerinizi gösterelim.
))))))))))
"İncir seni!" Eklemek için kalır.