Cuma ay testi...


 
Anatoli Kazharski :
İzleyin ama görmeyin. Dinle ama duyma. ))
Pound ne durumda? çevrimiçi işlemleriniz ilginçti! (eğlenceli)
 
Öğretmen, SİZ çok aklı başında bir insan olmadığınız için, SİZİN hava durumu, mantarlar hakkında konuşabilirsiniz, ancak ticaret hakkında bir şey çekmiyor)))
 
Seninle ticaret hakkında konuşmayı düşünmüyorum.
 

Bugünkü seviyeler ve kalabalığa karşı beklenen hareket:


 

Bugün ormanda ağaçkakanları gördüm, bizim Sensei'mize ne kadar benziyorlar .....

Audi pazarlarına satıyorsunuz.

 
Bu cildi görüyor musun, Senseiushka?

Burası spekülatörlerin size satışlarını artırdığı yer ve siz, neşeli meleme ile bir koyun sürüsü gibi, onları geri satın alın, bunun için cezalandırılacaksınız)))))

https://c.mql5.com/3/72/19.07.2015_12.png

Dört ay boyunca haftalık ciltlerle aynı resim

- Biri çizebilir mi?

 
ay için cevap. peki, audi.
 
yani düzenle?

 
peki sana dört ay nafik? yıl için meta olduğunu. yukarıdan sat ve mutlu ol.
