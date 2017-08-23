FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 605
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Söyle bana, lütfen, 68 ruble zaten, nereye satacağız?
Yakacak odun satmıyoruz
ve bu konuda akıllı olmak? 75 beklemek
sfts raporlarında
rapor edilemez için eşik nedir?
gc
toplam pozların yüzde kaçı bunlar?
- bir örnek %20'yi ifade eder
ps
http://www.youtube.com/watch?v=oAIYVrW-_hI
23 dakika
diyor ki
çitçiler için
- yüksek pozisyon oranı --- fiyat artışı
düşük - düşüş
iplik, mui na, hayır?
1350 tesadüfen gitmiyor mu?
sfts raporlarında
rapor edilemez için eşik nedir?
gc
toplam pozların yüzde kaçı bunlar ?
- bir örnek %20'yi ifade eder
Orada yazıyor. Enayiler için eşik nedir ....
Genel olarak, hesap makinesi birçok soruya cevap verecektir.
Orada yazıyor. Enayiler için eşik nedir ....
usd/jpy'de 40-50 kısa bir stop pipiyle 122.76'dan uzun olduğunu varsayabilirim