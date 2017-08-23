FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 192
yani ödedi! Ayrılık kokusu.
İşim, bu çipi oku. Fikir gibi mi? // sonunda MA-shki'nin saçmalık olduğuna dair bir onay buldum!!! Ve destek/direnç seviyesi medyan düşük/yüksek
Bir odada 19 fakir ve bir milyarder olduğunu varsayalım. Herkes masaya para koyar - fakirler cebinden ve milyarder bir bavuldan. Her fakir insan 5 dolar koyar ve milyarder 1 milyar dolar ( 109 ) koyar. Toplam 1.000.000.095 Dolar, parayı 20 kişiye eşit paylara bölersek 50.000.000.75 Dolar elde ederiz. Bu, o odadaki 20 kişinin hepsinin sahip olduğu nakit miktarının aritmetik ortalaması olacaktır.
Bu durumda medyan 5 dolara eşit olacaktır (sıralı serinin onuncu ve onbirinci, orta değerlerinin toplamının yarısı). Aşağıdaki gibi yorumlanabilir. Şirketimizi 10'ar kişilik iki eşit gruba ayırarak birinci grupta her birinin masaya 5 dolardan fazla, ikinci grupta 5 dolardan az olmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak ortalama bir kişinin yanında ne kadar getirdiğini medyan olarak söyleyebiliriz. Aksine, aritmetik ortalama, ortalama bir kişinin kullanabileceği nakit miktarını büyük ölçüde aştığı için uygun olmayan bir nitelendirmedir.
Ve işte M1'deki sonuç:
Size kesinlikle "direnç seviyesi" derdim, ama burada ticaret yapmaktan bahsetmeye yemin ettim)))
Bu arada, hem m1'de hem de W'de yalnızdır) TF yok.
Neredeyse Mars gibi
Benim için ilginç çünkü Kuzey, seviyeler çizdiği için dikmiyor ... Ben de kazıyorum. Resimleri attı. Onları almaya çalışacağım.
TF'ye gelince, katılıyorum. Metak çizelgelerine göre bile ihtiyacım olanı bulacağım ama Kuzey'in yaptığı gibi değil.
Ve tahmin de öyle olacak. Ana şey bankaların nasıl çalıştığını anlamak... Geri kalan fiyat hareketleri saçmalık, onları atacağım.
Bu bir kaset.
Ne tür bir türkiye bilmiyorum. Demoda AMPfutures var.
Verileri veriyorlar, forumumuza kendiniz bakın - onlara kimin ihtiyacı var, burada daha fazla kase değerlidir)))
CQG'den bir demom var.
AMPfutures'a baktım, orada benzer bir (bant) - sadece Yapboz, ama sadece ödenmiş görünüyorlar. Ve biraz değil.
Ve Matroskin haklıydı - katılımcılardan gelen siparişlerin sayısını gösterir (yani, ya 500 sözleşmeyi tek başına atan biri olduğu ya da onları ayrı ayrı atan 20 kupa olduğu açıktır)
hala anlamadım kuzey nasıl çekiyor
acele etmeyin, hallederiz.
şimdilik söyle - nasıl etiket yapılır?
CQG'den bir demom var.
AMPfutures'a baktım, orada benzer bir (bant) - sadece Yapboz, ama sadece ödenmiş görünüyorlar. Ve biraz değil.
Ve Matroskin haklıydı - katılımcılardan gelensiparişlerin sayısını gösterir (yani, ya 500 sözleşmeyi tek başına atan biri olduğu ya da onları ayrı ayrı atan 20 kupa olduğu açıktır)
https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow_right_price