FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 208

stranger :
Bir mağarada taşlanmış yatarken ne diyecek)))
Bu doğru, burayı terk etti! (piçler)
 
stranger :
Don Pedro, bütün bunlar için ne dedin? kar alabilirsiniz)
Lahanası neden zaten büyümüş? =)) Ehh .. insanların yeşillikleri hızla büyüyor, Cuma günü 1,6 dedi ve Pazartesi günü zaten bir kar "topladı"
 
stranger :
aptala dedi ki: onu gorilka altında takas edemezsin.
 
Bu arada, uzun zamandır sormak istedim "İşim" - Latince mi? Ve Özbekçe'den "İş" olarak çevriliyor, değil mi? =) yoksa bir şeyi karıştırdım mı?
 
lexflyx :
bu muhtemelen "çalışıyor", yalnızca bir hatayla)
new-rena :
Hala tercüme edersen, o zaman burada olduğu gibi, "Benim işim" diyor Ve işte Kazakistan'da İşim nehri var., Ve ayrıca Tyumen bölgesinde İşim şehri de var ..
 
azfaraon :
dene ve tahmin et)
 
new-rena :
Roman Busarov :

burada haftasonundan önce kadık hakkındaki düşüncelerinizi okudum...

net değil infa, birleşmiyor ...
 
Roman Busarov :

"Ah, bu gerçek zamanlı alıntılar"))))

Onlara inanmayın, Kanada 1.3040'ta açıldı

Ve bu "gerçek tekliflerin" sitesinde fiyat zaten 3030.

