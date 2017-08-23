FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 208
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir mağarada taşlanmış yatarken ne diyecek)))
Don Pedro, bütün bunlar için ne dedin? kar alabilirsiniz)
Don Pedro, tüm bunlar için ne dedin? kar alabilirsiniz)
Bu arada, uzun zamandır sormak istedim "İşim" - Latince mi? Ve Özbekçe'den "İş" olarak çevriliyor, değil mi? =) yoksa bir şeyi karıştırdım mı?
bu muhtemelen "çalışıyor", yalnızca bir hatayla)
Hala tercüme edersen, o zaman burada olduğu gibi, "Benim işim" diyor Ve işte Kazakistan'da İşim nehri var., Ve ayrıca Tyumen bölgesinde İşim şehri de var ..
dene ve tahmin et)
burada haftasonundan önce kadık hakkındaki düşüncelerinizi okudum...
burada haftasonundan önce kadık hakkındaki düşüncelerinizi okudum...
"Ah, bu gerçek zamanlı alıntılar"))))
Onlara inanmayın, Kanada 1.3040'ta açıldı
Ve bu "gerçek tekliflerin" sitesinde fiyat zaten 3030.