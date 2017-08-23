FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 530
haçlara dikkat edin. imkansızlık derecesinde sinsidirler
bu bir gün yardımcı olabilir EURUSD-USDCHF=EURCHF
Kısacası, eğer şef euroya göre hareket etmezse, o zaman bu hareket çaprazda olacaktır.
ve benzeri herhangi bir üçgende, yalnızca işaret farklı olacaktır - nerede "+", nerede "-"
Öyleyse söyle bana neden onlara tırmanıyorsun? Benim düşünceme göre, bir enstrüman için beş incir, on için 0,5'ten daha iyi ve daha gerçek ve çok daha basit.
Beyler, 100 dolarlık bir hesapla ne tür bir kaldıraç almak daha iyidir?
100 başlangıç, daha az varsa daha az iyidir
Başlangıç için 100, daha az varsa, daha azı daha iyidir. Kaldıraç ne kadar büyükse, risk de o kadar büyük olur.
Alınma ve alay yok, ancak 1:50 kaldıraçla mevduatın %'sinde marjın ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Bence 0.05 lot bile anlaşmaya girmez