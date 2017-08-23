FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 530

new-rena :

haçlara dikkat edin. imkansızlık derecesinde sinsidirler

bu bir gün yardımcı olabilir EURUSD-USDCHF=EURCHF

Kısacası, eğer şef euroya göre hareket etmezse, o zaman bu hareket çaprazda olacaktır.

ve benzeri herhangi bir üçgende, yalnızca işaret farklı olacaktır - nerede "+", nerede "-"

Evet, henüz "üçgenlere" tırmanmıyorum. D1'de iki mum çubuğunun temel kalıplarını arıyorum (burada "yapışıyor" dedikleri gibi) ve sonra çalışmaya bakıyorum, tüm çiftleri kontrol etmem gerekiyor.
Öyleyse söyle bana neden tırmanıyorlar? Benim düşünceme göre, bir enstrüman için beş incir, on için 0,5'ten daha iyi ve daha gerçek ve çok daha basit.
 
Beyler, 100 dolarlık bir hesapla ne tür bir kaldıraç almak daha iyidir?
 
stranger :
Öyleyse söyle bana neden onlara tırmanıyorsun? Benim düşünceme göre, bir enstrüman için beş incir, on için 0,5'ten daha iyi ve daha gerçek ve çok daha basit.
prog bazı dallarda bademcikleri kemiriyor, sözde ticaret yapamazsınız ....
 
tatyanzinovenko :
Başlangıç için 100, daha az varsa, daha azı daha iyidir. Kaldıraç ne kadar büyük olursa, risk o kadar büyük olur.
 
new-rena :
100 başlangıç, daha az varsa daha az iyidir
 
stranger :
1000 kaldıraç hoşunuza gitti mi? 2000 denemişsin, ne tarifsiz bir duygu)
 
new-rena :
Alınma ve alay yok, ancak 1:50 kaldıraçla mevduatın %'sinde marjın ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Bence 0.05 lot bile anlaşmaya girmez
 
lactone :
Alınma ve alay yok, ancak 1:50 kaldıraçla mevduatın %'sinde marjın ne olacağını hayal edebiliyor musunuz? Bence 0.05 lot bile anlaşmaya girmez
mesele bu. kız ilk kez piyasayı tanımak istiyor. 0.01 gelecek ve bu başlamak için yeterli.
