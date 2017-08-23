FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 373
bu yüzden bir aptalla aldım ...
Günde garantili 40 heves sadece süper.
Garantili hiçbir şey yoktur ve her gün kırk pip peşinde koşmak saçmalık ve aptallıktır.
Akıllı kitaplar okur musunuz? Yani hemen hemen herkes diyor ki: "piyasaya her gün atlamayın, sadece iyi fırsatları seçin, mutlu olursunuz")
Kendinizi delikanlıya karşı ölçün, o genç, izlemesi büyüdü, en büyüğüne sahip olduğunu düşünüyor, ölçmek istiyor))) Gençlik, ama orada ne var, SİZ zaten yaşlı bir saçmalıksınız ve ayrıca - atmak izlemenizi yapın ve köyün etrafında koşun)) )
Hocam nasıl bir salak stoplarla pozisyon alıyor?) Önce bize böyle öğrettin, sonra bir şeyler ters gitti, eski SEN görmeye başladın...
Burada ekran görüntüsü alan sizsiniz - ben yapmıyorum. Pozisyon almana gerek yok (patates değil) seviyesini bilmen gerek hiç durmadan otur demedim
(kilitli evet ama farklı bir sistem var)
3215-20 için bir harrier istiyorum
Burada ekran görüntüsü alan sizsiniz - ben yapmıyorum. Pozisyon almana gerek yok (patates değil) seviyesini bilmen gerek hiç durmadan otur demedim
(kilitli evet ama farklı bir sistem var)
Soru neden aptal?
Bu yüzden maksimum 20pp aralığında çeviriyorum . Sklerozunuz var)))
arayabilirsin.
teşekkürler
O satıldı mı?
Yani daha yükseğe zıplayamaz mı?) Orada da satılacak)))