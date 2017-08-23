FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 373

Günde garantili 40 heves sadece süper.
 
Lesorub :

bu yüzden bir aptalla aldım ...


Soru neden aptal?
 
vaz :
Garantili hiçbir şey yoktur ve her gün kırk pip peşinde koşmak saçmalık ve aptallıktır.

Akıllı kitaplar okur musunuz? Yani hemen hemen herkes diyor ki: "piyasaya her gün atlamayın, sadece iyi fırsatları seçin, mutlu olursunuz")

 
stranger :

Kendinizi delikanlıya karşı ölçün, o genç, izlemesi büyüdü, en büyüğüne sahip olduğunu düşünüyor, ölçmek istiyor))) Gençlik, ama orada ne var, SİZ zaten yaşlı bir saçmalıksınız ve ayrıca - atmak izlemenizi yapın ve köyün etrafında koşun)) )

Hocam nasıl bir salak stoplarla pozisyon alıyor?) Önce bize böyle öğrettin, sonra bir şeyler ters gitti, eski SEN görmeye başladın...

Burada ekran görüntüsü alan sizsiniz - ben yapmıyorum. Pozisyon almana gerek yok (patates değil) seviyesini bilmen gerek hiç durmadan otur demedim

(kilitli evet ama farklı bir sistem var)

 
3215-20 için bir harrier istiyorum
 
stranger :
O satıldı mı?
 
Ishim :

Bu yüzden maksimum 20pp aralığında çeviriyorum. Sklerozunuz var)))
 
vaz :
çünkü ))))), büyüme süresi doldu. (büyüme zamanı vardı, uçtu, düşüş zamanıydı .... evet, tabloya bakın)))))))
 
stranger :
arayabilirsin.
 
Ishim :
teşekkürler

vaz :
Yani daha yükseğe zıplayamaz mı?) Orada da satılacak)))

