FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 446
her şakanın bir şaka payı vardır.
Pekala, gerçekten şaka yapıyordu.
Sadece son birkaç gündür Rena'nın aynı fikirde olmadığı her şeyin onu aşağılanmış hissettirdiği izlenimini edindim.
new-rena :Eidler haklı olarak, düşüncelerimin ifadelerimin önünde olduğunu ve bunun mantığı bağlayan kelimelerin ihmali olduğunu söyledi .
Дак можно же переспросить, что непонятного я там нагородил. Говорил же тебе, что меня дажк друзья по жизни не всегда понимают .
hayır, kızılları gerçekten sevmiyorum)) ve hatta ömür boyu daha da fazlası
Aldırma. Bu bir hakaret değil. Hiçbir şey bilmediğin için soracak bir şeyin yok . Forumdan birkaç santim aldım , makalelerden örnekler ve bir kod tabanı. Ama sindirmedi ve hepsini pratikle düzeltmedi . Bir taktiğin var. Saçma sapan şeyler üretin ve sonra, size hataları işaret ettiklerinde, kabul ediyor ve demek istediğinizin tam olarak bu olduğunu iddia ediyorsunuz. Ve sonra basit bir soru, şu veya bu konudaki cehaletinizi ortaya çıkarır. Ve böylece sürekli. Ve şimdi onu tonlarca sayfada arama arzusu yok.
İşte burada (((
Bu bir soru muydu yoksa ne demek istiyorsun? Başkalarından üstün olma duygusu...
O zaman o gider...
İyi şaka :)
İşte burada ((((
Ve bunun kendini tekrar içinde gösterdiğini söylüyorum, ancak bu sefer yanlış bir şey yazdığınızı doğru bir şekilde kabul ettiniz ve dahası, orada tam olarak ne olduğunu hatırlamadığınızı bile kabul ettiniz.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)
yeni-rena , 2015.08.07 11:06Eh, evet, burada yanlış bir şey yazdım ... Nasıl tamamen oradaydı?
//---
Aferin. İlerleme var. ;)
Pip, saygı duyulmayan bir tüccar kategorisi gibi görünüyor.
Orada!
Soru bu, her şey bununla başladı - saygı duyuluyor mu, saygı duyulmuyor mu? Audi'ye ve pounda bakılırsa, aslında kendisi pips satan çok saygı duyulan Strange onları nasıl adlandırdı ?
https://www.mql5.com/ru/forum/61551/page385#comment_1804404
ve sen onu tıraş et))
Kel adamlar bana hiç ilham vermiyor.
"boya" önermek daha iyi olurdu
tamam herkese teşekkürler...
Ben kebap içip votka yemek için kulübedeyim =)
Pazar gününe kadar herkes.