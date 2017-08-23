FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 427

Nikolai Romanovskyi :
Eh, zaten dondurma var)
Yavaş yavaş daha da düşebilir.
 

Her şey öldü...


 
new-rena :

Kime ihtiyacın var oğlum?)))
 
Altın aldım.
new-rena :

Kolyan'ın işe gittiği akım)

Trafik gece geç saatlere kadar garantilidir...

Bu çok iyi)
 
stranger :
niH..bu)))
 
-Aleks- :
Altın aldım.
Idler ne duyduğunu söyledi? Dinlerdim, uzun süredir metallerin üzerinde oturuyor.
 
stranger :
Idler ne duyduğunu söyledi? Dinlerdim, uzun süredir metallerin üzerinde oturuyor.

Hayır, duymadım - şimdi tüm şubeyi okumak için yeterli zaman yok, klasik bir üçgen gördüm ve denemeye karar verdim ...


 
Lesorub :

Peki, bugün bir pound güle güle sopası çizecek mi?


Ben de ayağa kalktım - boo'mu çıkardım

1.552 seviyesinde yeniden başlatıldı

koymak zorunda değildi

ama 1.54'e gidecek bir sürü beynim var

 
Vladimir Zubov :
Bu çok iyi)
bak - amer bankaları kapandığında ... ve burada kimsenin iniltilerini dinleme. Beklediğimiz yerde satıcılar sabit, alıcılar var. Bu zaten direnç) Hemen söyleyeceğim - sadece metak'a bakıyorum.
