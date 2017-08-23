FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 427
Eh, zaten dondurma var)
Her şey öldü...
Her şey öldü...
Kolyan'ın işe gittiği akım)
Trafik gece geç saatlere kadar garantilidir...
Kime ihtiyacın var oğlum?)))
Altın aldım.
Idler ne duyduğunu söyledi? Dinlerdim, uzun süredir metallerin üzerinde oturuyor.
Hayır, duymadım - şimdi tüm şubeyi okumak için yeterli zaman yok, klasik bir üçgen gördüm ve denemeye karar verdim ...
Peki, bugün bir pound güle güle sopası çizecek mi?
Ben de ayağa kalktım - boo'mu çıkardım
1.552 seviyesinde yeniden başlatıldı
koymak zorunda değildi
ama 1.54'e gidecek bir sürü beynim var
Bu çok iyi)