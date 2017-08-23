FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 101

Lesorub :

çok ilginç...

Che Nuno'yu indirmek için orada mı yoksa tentürlerle çevrimiçi mi?

sürgün mona?

tabiki indir) önce ninja tüccar terminalini sonra türkiyeyi indir)

Buradan sürgünü onaylamazlar sanırım.

 

Alexander Zagryadskiy

Anlamadım... profil resminde: 7.18'den itibaren profil, fiyatın o gün gitmediği yerde sarı renkte çizilir. nasıl yani?

 
2 nedeni olabilir

1. Bu haftalık bir profildir

2. Oradaki vadeli işlemlerin fiyatı. Bu forex değil ve fiyat 8-10p arasında değişiyor

 
genel olarak şimdiye kadar görüyorum.Şimdi seçenek kısa bir durakla yukarı veya kısa tutun, bozulursa hedef 1.0820 bölgesinde olacak. Yukarıda, ilk hedef 1.1010'a yakın (forex her şey eksi 8p)

 

ay deneyin:


 
ve pound şamandıraları durdurdu, kendi limitimi almak için bekliyorum...
 


Pound üzerinde, resim de ilginç.. "Sadece içeri girmek" isteyenler için burada kısa gitmeyi deneyebilirsiniz, ancak durak kendi başına çok daha büyük olacaktır. Şahsen 1.5665'ten kısa yapacağım. İşte vadeli fiyat (forex +5p). Direnç için dur

 

Ishim :

...genel olarak, çıldırıyorum ...

zaten nedir? Ampul yandı mı? Yoksa başka bir sızıntı mı? ))) Endişelenme, benim için her şey yolunda. övünmeyi sevmem. Ve sonra, örneğin, sizin için sadece ampul yanmaz. ;)))
 
Öğretmen güçlüdür))) Pamm, yorgunluk, sinirler....
