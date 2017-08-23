FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 1003

stranger :
Ey Kudretli Olan, sözlerin her zamanki gibi hikmetli, hepimiz SENİ onurlandırıyoruz....
Владимир Жириновский :
Odur! Euro için tahmininiz nedir?
Teşekkür ederim!
Şimdi söyle bana, Evra'da herkesin 1.1292'si vardı, yoksa üstüme sürünerek 1.12887'ye mi çıktı?
 
Kukan'da harrier ve kivi...
 
kostya1972 :
1.1288 3 , 1.12887 , 1.12893 idi (birden çok terminalim var)
 
Ishim :
nereye???
 
Владимир Жириновский :
çarşambaya kadar bakarım
 
Ishim :
kahretsin İşim,..))))

kivi deneyin:

 
stranger :
Evet, daha önce yakından bakmak zorunda kaldınız, kendiniz için "trendler" şeklinde stereotipler yarattınız ve onlara karşı iyi hamleler yapmaktan korkuyorsunuz.
