FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı)

mmmoguschiy-new :
Satın aldığım yer hakkında son şubede bulunabilir))

Nerede gördün? İlk olarak, uzağa gitmeye gerek yok - sadece grafiği açın ve her şey netleşecek. İkincisi, hükümet bundan bahsetti - ekonomileri için yararlı olduğu için Audi'lerini aşağıda gördüklerini ve ayrıca belirli bir rakamı 0.7 olarak adlandırdılar. Üçüncüsü, tüm bunlar daha sonra onaylandı - kendi COT'lerinizde ve borsa raporlarında.

Euro. Burada da her şeyin açık olduğunu düşünüyorum - parite! Bu uzun süredir konuşuluyor. Teşvik programı 16'sının sonuna kadar, ato ve daha fazla yardım için. Faiz artışı bekleniyor - yardımcı olmak için ... Buna göre - COT ve CME - orada da ...

Funtik - oran, SOT, CME, vb.))

Kendin söylediğin gibi - satın aldın ve sigara içmeye gittin ... Ama bu melodiye tarlada koşabilirsin. yoksa sıkıcı

Evet son dalda dreninizi gördüm, artık ilginç bir şey göremedim.

Ve euro paritesi için bekleyin zae...sya.

stranger :
mmmoguschiy-new :
bu alakalı değil :) günde %10 var ... genel olarak başka bir konu

Ahh, günde %10 gibi bir şeydi... Günde eksi %10?

Pekala, şimdi orta vadeli iyi bir anlaşma yapın, dinlerim.

Böyle mi düşünüyorsun yoksa çoktan kaçtın mı?)

"Dedim"in "dedim"den çok daha kolay olduğunu anlıyorum.

 

Kaçtı?....

Daha sonra "dedim" diye bağırmak için koşarak gelir misin?

Kusura bakmayın çoğu öyle.

Palyaço Ticher bile altın aldığını söyledi.

 

new-rena :

Pazartesi günü, anlaşıldığı gibi, parayı sayın (BIKUS özellikle endişelidir).

Adımı boş yere anmayın bayım "Forex hakkında her şeyi biliyorum."
 
Evgeniya Balchin :
ama biraz sonra yapabilirsen mantıklı
Hiç umurumda değil, bekle.
 
Bicus :

Ve satın alıyorum.

Ben de tüm satışları kapatacağım yoksa neredeyse kaçıracaktım..duraksız, ben de biraz alacağım. gerçi 1530'a kadar inecek gibi görünüyor ve sonra yollar gidiyor, yani pek mümkün görünmüyor...
 
stranger :

Selamlar! Kendi kendini yok ettiğini sanıyordum (forumdan). Artık böyle şaka yapmana gerek yok.
 
Kudretli evet, geçmişle ilgili hikayeleriniz kimseyi ilgilendirmez, bu yüzden şu anda, daha doğrusu geçen haftadan beri, her şeyi 71'in altında, en az 77 hedefle bir Audi satın alıyorum, yarım poz kapalı olacak , o zaman 79-80, oraya bakacağım.
