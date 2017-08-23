FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 662
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Satın aldığım yer hakkında son şubede bulunabilir))
Nerede gördün? İlk olarak, uzağa gitmeye gerek yok - sadece grafiği açın ve her şey netleşecek. İkincisi, hükümet bundan bahsetti - ekonomileri için yararlı olduğu için Audi'lerini aşağıda gördüklerini ve ayrıca belirli bir rakamı 0.7 olarak adlandırdılar. Üçüncüsü, tüm bunlar daha sonra onaylandı - kendi COT'lerinizde ve borsa raporlarında.
Euro. Burada da her şeyin açık olduğunu düşünüyorum - parite! Bu uzun süredir konuşuluyor. Teşvik programı 16'sının sonuna kadar, ato ve daha fazla yardım için. Faiz artışı bekleniyor - yardımcı olmak için ... Buna göre - COT ve CME - orada da ...
Funtik - oran, SOT, CME, vb.))
Kendin söylediğin gibi - satın aldın ve sigara içmeye gittin ... Ama bu melodiye tarlada koşabilirsin. yoksa sıkıcı
Evet son dalda dreninizi gördüm, artık ilginç bir şey göremedim.
Ve euro paritesi için bekleyin zae...sya.
Evet son dalda dreninizi gördüm, artık ilginç bir şey göremedim.
bu alakalı değil :) günde %10 var ... genel olarak başka bir konu
Ahh, günde %10 gibi bir şeydi... Günde eksi %10?
Pekala, şimdi orta vadeli iyi bir anlaşma yapın, dinlerim.
Böyle mi düşünüyorsun yoksa çoktan kaçtın mı?)
"Dedim"in "dedim"den çok daha kolay olduğunu anlıyorum.
Kaçtı?....
Daha sonra "dedim" diye bağırmak için koşarak gelir misin?
Kusura bakmayın çoğu öyle.
Palyaço Ticher bile altın aldığını söyledi.
Ve satın alıyorum.
Pazartesi günü, anlaşıldığı gibi, parayı sayın (BIKUS özellikle endişelidir).
ama biraz sonra yapabilirsen mantıklı
Ve satın alıyorum.
Kaçtı?....
Daha sonra "dedim" diye bağırmak için koşarak gelir misin?
Kusura bakmayın çoğu öyle.
Palyaço Ticher bile altın aldığını söyledi.