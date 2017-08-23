FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 936

Владимир Жириновский :

pas 1.1455 mi?

O zaman 1.1520 -50'den daha yüksek olmadığını kabul edeceğim (seçeneklere daha sonra daha iyi bakacağım).

O zaman 1.1144'ten satmanın ne anlamı var? yoksa şaka mı yapıyorsun???

Teşekkür ederim!

 
Ishim :
Söyle bana yen trendi nerede?

aşağı, audi - aşağı, ay ve euro yukarı.

ve ne açtın

Peki, bekleyelim, tartışmıyorum.

 
new-rena :

peki, bekleyelim

 
peki ya bir pound?
 
Ishim :
peki ya bir pound?
aşağı. gerçekten deli o bir şaka değil. alabilirsin. 250 demetten geri tepme.
 
new-rena :
aşağı
ve euro yukarı)))))))) benimle aynı mı görünüyorsun m15?
 
Ishim :
ve euro yukarı)))))))) benimle aynı mı görünüyorsun m15?
Hayır, M15 izlemiyorum. Yalnızca MN1. Aşağıdaki TF'yi sadece eğlence amaçlı izliyorum.
 
new-rena :
Hayır, M15 izlemiyorum. Yalnızca MN1. Aşağıdaki TF'yi sadece eğlence amaçlı izliyorum.
Kanarya Adaları'nda olacaksın! bir fotoğraf parlat)))))
 
Ishim :
Kanarya Adaları'nda olacaksın! bir fotoğraf parlat)))))

TAMAM. Sadece Kolyan ziyaret için aramazsa)))



 
new-rena :

aşağı, audi - aşağı, ay ve euro yukarı.

ve ne açtın

Peki, bekleyelim, tartışmıyorum.

Sanırım size girdileri gösterecek bir şey yok. (zaten her şeyi biliyorsun)
