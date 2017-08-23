FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 209

lactone :

" Ah, bu gerçek zamanlı alıntılar"))))

Onlara inanmayın, Kanada 1.3040'ta açıldı

Ve bu "gerçek tekliflerin" sitesinde fiyat zaten 3030.

bunlar durmadan fazla kalanlar - hayal ettikleri şey bu))))
 
Bugün güneyden geldi, foruma baktım. İç karartıcı aptal sel. Saçma yazmanın ne anlamı var? Bir fikrim var, sadece bir şans ver. Sigara yok. Katılmıyorum - açıklayın. Yazamıyorsanız, bir resim çizin. Her şey basit.
 
vaz :
+
[Silindi]  

Ve kar yağıyor...

 

Şimdilik burada kapatacağım ... beklemek zorundayız

 
Speculator :

satıp uyudum)
 
new-rena :
benzer şekilde

[Silindi]  
Ne olmuş ?
 
Vladimir Zubov :
Yatağa git!
[Silindi]  
Speculator :
Ne için ?
