FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 506

Lesorub :

ve Şef Shuster:


peki ya 9758?

 
Yu
 
Zogman :

Şüphe ediyor musun?


 
Lesorub :

Satın almayı zaten açtınız mı - yani, kendiniz reddettiniz - yoksa ne olduğunu anlamadım mı?
 
Zogman :
Harekette %50 düzeltme konseptim var (geçen akım... biraz akışına bırak...)


 

öğle yemeği, sosis, ancak...


 
Zogman :

Lesorub :

.9780 biraz ischo

zaten .9762

hala oldukça garip

...

.9760

...

elde edildi!

.9752

 
Zogman :


ve şef günlerde ne çizer?

bir satın alma çubuğu verirlerse, Yahudiler 1.07'de uçacak ...

 
Lesorub :

Öyleyse sat. Dolar alıcılarının zaten depolayacak hiçbir yeri yok.
 
Lesorub :

günübirlik gezilerde bana öyle geliyor ki bir düzeltme var - bir buck-chif almanız gerekir mi?
