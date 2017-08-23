FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 149
Bu, dünyamızı yöneten deliliğin en parlak değil, sadece bir örneğidir.
12'de neydim?, 30 pip planla.
PS )))))) ve pireler basit altın pire değildir))))
bir hücrem vardı
pamm'de başka bir TS'yi kaç kez tekrarlayacağınız ve asıl düşüş bundan dolayı değil, büyük partilerle tırtıllar yüzünden - bu bir günahtı. Genel olarak, herhangi bir gönderiye sürekli olarak pamm yapıştırırsınız - sanki orada ne olduğunu bilmiyorum! Tamam, susalım. (pamm hakkında bir şey duymak istemiyorum)
Nedense bir kasem var, takas etmiyorum ama metak'a geldiğimde yanlış yönde ve yanlış lotta. İşte benim orijinalim.
Kötü amcalar seni gücendirecek... seni anlamıyorlar.
gel... gel... bana...
Sen... bana gel küçüğüm... Özür dilerim.
Kötü amcalar seni gücendirecek... seni anlamıyorlar.
gel... gel... bana...
Bu arada, çiftler arasındaki spreadleri izliyor musunuz?