FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 149

Yeni yorum
 
lactone :

Bu, dünyamızı yöneten deliliğin en parlak değil, sadece bir örneğidir.

dedikleri gibi - hoş geldiniz!
 
Ishim :

12'de neydim?, 30 pip planla.

PS )))))) ve pireler basit altın pire değildir))))

peki, belki körü körüne görmedim - ekranda 12'de dönüş hattında yukarı doğru bir hareket oldu sanırım))
 
Ishim :
bir hücrem vardı
Ben de bir satıştan bahsediyorum)) Düşükte 12'de kapattım, sonra tekrar yüksekte açtım ve 60 demet daha ekledim
 
Ishim :
pamm'de başka bir TS'yi kaç kez tekrarlayacağınız ve asıl düşüş bundan dolayı değil, büyük partilerle tırtıllar yüzünden - bu bir günahtı. Genel olarak, herhangi bir gönderiye sürekli olarak pamm yapıştırırsınız - sanki orada ne olduğunu bilmiyorum! Tamam, susalım. (pamm hakkında bir şey duymak istemiyorum)
Her neyse, bir kasem var, takas etmem ama metak'a geldiğimde yanlış yönde ve yanlış lotta. İşte benim orijinalim.
 
iIDLERr :
Nedense bir kasem var, takas etmiyorum ama metak'a geldiğimde yanlış yönde ve yanlış lotta. İşte benim orijinalim.
Bir satın aldım .... ve bir satış oldu .... Neye ve nerede olduğumu zaten bilmiyorum ... ama eski çizgilerle yeni bir tane var ...
 
iIDLERr :
Nedense bir kasem var, takas etmiyorum ama metak'a geldiğimde yanlış yönde ve yanlış lotta. İşte benim orijinalim.
Bu arada, çiftler arasındaki spreadleri izliyor musunuz?
 
Sen... bana gel küçüğüm... Pişman olacağım.
Kötü amcalar seni gücendirecek... seni anlamıyorlar.

gel... gel... bana...


 
...
 
Vizard_ :
Sen... bana gel küçüğüm... Özür dilerim.
Kötü amcalar seni gücendirecek... seni anlamıyorlar.

gel... gel... bana...

tempalginchik?
 
stranger :
Bu arada, çiftler arasındaki spreadleri izliyor musunuz?
peki... anlamadım...
1...142143144145146147148149150151152153154155156...1996
Yeni yorum