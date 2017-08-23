FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 259

new-rena :
bir pound ve bir harrier ver, burada dilde bir sürü var. gerçek zamanlı olarak gerekli değildir. 17-30 forum saatinde resimlere bakın.
TAMAM
 
stranger :
En azından hangi fiyata söyle, en azından anlayacaksın)
Tüm seviyeler 1.5602 seviyesinde tekrar buluştu ve her şey bu toplantının sonuçlarına bağlı https://www.mql5.com/en/charts/3746998/gbpusd-m1-e-global-trade .
Symbol: GBPUSD. Periodicity: M1. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.07.29 06:40 UTC.
 
H1'de Ayılar Bulls'u vurmaya hazırlanıyor. Bakalım başarılı olup olmayacaklar https://www.mql5.com/en/charts/3747012/gbpusd-h1-e-global-trade
Symbol: GBPUSD. Periodicity: H1. Broker: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Trading Platform: MetaTrader 4. Trading Mode: Real. Date: 2015.07.29 06:42 UTC.
 
stranger :
En azından hangi fiyata söyle, en azından anlayacaksın)

gönderilerinizi hatırlamayın ve diğerlerini dikkatlice okumayın ...

tüm seviyeler (ve günün planı) 11.00 Moskova saatinden sonra olacak...

 
Kherasse Audi 0.7'de fırlatıldı
 
ayılar...

 
Lesorub :


ayılar...

STE bir tür dalb ... bicki
 
Oh iyi: 5602'de sözleşmenin en büyük hacmi iki haftadır askıda, Yusufkhodzha, Amerika'yı benim için açma))))))))))))))))
 
Ve D ve M1'i vurmayacaklar, sadece N!?))))))))))))))))))
 
Lesorub :

ayılar...

alfa insanların geleceği. )

yabancı :
Ve D ve M1'e çarpmayacaklar, sadece N!?))))))))))))))))))

İnsanların gereksiz soyutlamalardan vazgeçmeleri zordur, çünkü bundan başka hiçbir şeyleri yoktur. ))

