FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 259
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
bir pound ve bir harrier ver, burada dilde bir sürü var. gerçek zamanlı olarak gerekli değildir. 17-30 forum saatinde resimlere bakın.
En azından hangi fiyata söyle, en azından anlayacaksın)
En azından hangi fiyata söyle, en azından anlayacaksın)
gönderilerinizi hatırlamayın ve diğerlerini dikkatlice okumayın ...
tüm seviyeler (ve günün planı) 11.00 Moskova saatinden sonra olacak...
H1'de Bears, Bulls'u vurmaya hazırlanıyor. Bakalım başarılı olup olmayacaklar https://www.mql5.com/en/charts/3747012/gbpusd-h1-e-global-trade
ayılar...
ayılar...
Tüm seviyeler 1.5602 seviyesinde tekrar buluştu ve her şey bu toplantının sonuçlarına bağlı https://www.mql5.com/en/charts/3746998/gbpusd-m1-e-global-trade .
H1'de Ayılar Bulls'u vurmaya hazırlanıyor. Bakalım başarılı olup olmayacaklar https://www.mql5.com/en/charts/3747012/gbpusd-h1-e-global-trade
ayılar...
alfa insanların geleceği. )
Ve D ve M1'e çarpmayacaklar, sadece N!?))))))))))))))))))
İnsanların gereksiz soyutlamalardan vazgeçmeleri zordur, çünkü bundan başka hiçbir şeyleri yoktur. ))