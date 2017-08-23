FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 251
Çıkışlarla birlikte, süper iyi her şeye sahip değilim, ama gördüğümde size PM'de söyleyebilirim, burada değil.
EUR/USD ticareti yapıyorum. Sadece bir anlaşma var.
Evru aynı 1010'u sattı, yarı yarıya çarptı.
Evet, otuz dakika sonra haber çıkıyor. Ama ben uyuyacağım!
Ninja'nın CME web sitesinden alıntılar yaptığını da öğrendim .... ...... .... ....
Lun, Hercules satın alıyorlar) Herkes hacmi ve OI'yi izliyor, ancak kimse ne olduğunu bilmiyor ve ne olduğu onlar için hiç önemli değil. Bugün birçok yeni şey öğrendim
Ben bu şekilde görüyorum - aşağıdaki tablolar satım ve alım opsiyonlarının alıcılarının pozisyonlarını göstermektedir. İlki, özünde, oranların dilinde satıcılar (düşüş bekliyor), ikincisi alıcılar (büyümeyi bekliyor). Peki, örneğin, euro'daki aramanın alıcısını ele alalım. Gerçekleştirmek istedikleri grevler, esasen açık faiz veya bugün aktif sözleşmelerin sayısıdır. Hacim - imzalanan toplam sözleşme sayısı.
Resme bakarsanız, aramalardaki 1.17 seviyesi OI'de 1226 arttı. Bu ne anlama geliyor? Bu satın alma sözleşmeleri bu seviyede atıldı - birileri büyüme bekliyor. 1.12 seviyesinden 400 sözleşme kaldırıldı - görünüşe göre süreleri doldu... veya... Genel olarak, bu seviye artık çok ilginç değil... Anlayacak başka ne var?
Bu bağlamda benim için anlaşılmaz olan soru kalır - opsiyon satıcıları bu tabloda nasıl dikkate alınır ve orada hiç dikkate alınırlar mı? Yani satıcılar, tam tersi olaylara güveniyorlar - ne koyma ne de arama yerine getirilecek ve bir prim alacaklar. Ve bize ne veriyor? Eh, net değil ...)) Kim bilir - yansımalara katılın
Ders numarası 2 - herkesten nasıl daha akıllı olunur ve aynı zamanda onların pahasına nasıl öğrenilir:
1. Akıllı olanın altında biçin, her şeyi bildiğinizi söylüyorlar.
2. Olaydan sonra photoshop yayınlamak
3. Size bir soru sorulsa böyle saçma sapan şeylere cevap bile vermeyeceğim cevabını verirsiniz.
4. Konuyla ilgili çeşitli kaynaklara gönderiyorsunuz
5. İlginizi çeken sorular soruyorsunuz
6. Beklemek
7. Kendi sorularınıza yanıt alın
8. Zafer içinde yıkanın, kalp atış hızınızı yükseltin
Oh bok günler harcandı