FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 821

Vladimir Zubov :
yayılmada (ASK) eğer kapanmak üzereyse
Evet, soruya da girdim. Duraklarım yok, bu yüzden hemen anlamadım.
 
Server Muradasilov :

not. İşte bunlar, Öğretmen Rusça'ya çevrildi, bu yüzden Öğretmen çıktı)))

Yabancı dil bilginiz beni eğlendiriyor!!! programcılar, ept!!! hepiniz tamamen tahta mısınız yoksa sadece yarısı mı? )))
 
Vizard_ :
kokuyordu bile



yine sen misin
 
Lesorub :

sebebi ne?


sebepsiz yere bir pound ... rütbenin bir işaretidir
 
Server Muradasilov :

Ve cepleriniz, eski bir tane var, sonra deliklerle dolu olun))) yağma, içlerinden geçecek - bir drushlak gibi :)

not. İşte bunlar, Öğretmen Rusça'ya çevrildi, bu yüzden Öğretmen çıktı))) , Zavallı şey, Öğretmenlerin maaşları artırılmış olmasına rağmen, ama yine de)))

İşimka, sen misin?

 
Teacher :
Yabancı dil bilginiz beni eğlendiriyor!!! programcılar, ept!!! hepiniz tamamen tahta mısınız yoksa sadece yarısı mı? )))
Ben programcı değilim, aptal. Tabii ki, bir spor yatılı okulundaki sekiz eğitim sınıfı, özellikle yabancı dil sevgisini aşılamaz))). Ama sadece sen, bilim adamı kocası, sana atılan eldiveni almadı))))
 
new-rena :
Böyle bir Öğretmeni, işaretçisini bir yere koyardım :) Klip için teşekkürler.
 
Teacher :
sebepsiz yere bir pound ... rütbenin bir işaretidir
Marus... sakince. Ve bir cheburakh'a ya da başka bir şeye dönüşmek zorunda değilsin ...
yine de öğreneceğiz))) Sadece sor. Üzerinde...
Beyaz - günde üç kez. Artan uyarılabilirlik ile - küçük mavi ...

Sarı olanlar - henüz yemeyin)))


 
Vizard_ :
yine tecritte kalacaksın
 
Ishim :
yine tecritte kalacaksın
Coolie, birer birer ovuşturursun))) Birleşin!

Bir isyan çıkartın! İpucu))) Sıkıcı ...


