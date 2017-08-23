FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 128

donHenaro :
Saat 11'i mi bekliyorsun?

Evet...

bir resim oluşacak, ardından aralığın ortasından (geri alma ile) hareket yönünde bir giriş olacak...

Çöpü kestim ya da kendini gizledi...

 
Ishim :

bu ticaret hamamböceği yarışlarına benzer - böyle bir şans oyunu vardı, Rab bahisleri belirli bir hamamböceğine böldü! (Maraton koşucularının hamamböceği hakkında bir şey duymadım).

Hem zaman hem de mesafe olarak kısa koşular.

Çok ilginç. Ufkumu genişlettin. Teşekkürler !)))
 
Ishim :

bütün hamamböceğim (kısa) uzakta, sanırım ona birkaç dakika yeter
 
Kusurlar, ep.
 
Ishim :
tüm hamamböceğim (kısa) uzakta, sanırım bir kaç dakika onun için yeterli olur

belki birkaç değil))) ayakları yerden kesmişler ve şimdi düşecekler gibi görünüyor



 
Vizard_ :
Büyücü, anlıyorsunuz, bu azgelişmişler, dejenereleri tarafından yönlendirildi, beni öğretmeye götürdü)))
 

Ben böyle duracağım:


 
Alexander Zagryadskiy :

belki birkaç değil))) ayakları yerden kesmişler ve şimdi düşecekler gibi görünüyor



Sevgili adaşım, tüm bunlar, operasyonda, piyasanın genel durumunu anlamadan ayrı anlar. Ama en azından yerel ağaçkakanların aksine orayı kazıyorsunuz.
 
stranger :
Büyücü, anlıyorsunuz, bu azgelişmişler, dejenereleri tarafından yönlendirildi, beni öğretmeye götürdü)))

Ölüyorum)))
Senseikins ve Maruska hamamböcekleri yerde koşuyor.
Yaşlı olan onları bir terlikle tokatlar.
Senya ciyaklıyor - sadece benim değil ... sadece benim değil)))

 
stranger :
Sevgili adaşım, tüm bunlar, operasyonda, piyasanın genel durumunu anlamadan ayrı anlar. Ama en azından yerel ağaçkakanların aksine orayı kazıyorsunuz.
Genelde gün içi ticaret yapıyorum) bu yüzden genel resim benim için çok önemli değil) girişlerimin çoğu kullanılmış ve Tanrı işlemlerin %1'ini bir haftadan fazla bekletmesin) Para birimleri üzerinde nadiren oturuyorum
