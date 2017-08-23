FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 781

Yeni yorum
 
new-rena :
Hayır, yapmayacağım, bundan sonra SOT'taki teoriyi izlemeye başlayacağım. Eh, bunun MT4 için bir Uzman Danışmana veya bir göstergeye dönüşeceğini biliyorsunuz)))) Ve iyiyse burada görünecektir. SOT'ta bir anlam bulamazsam, burada hiçbir şey olmayacak.
acelem var düzelttim
 
Evgeniya Balchin :
acelem var düzelttim
sorun değil.
 
evlenmek
 
iIDLERr :
evlenmek
evet, sadece şirketi ve Strange ve Evgenia'yı tutacağım. Yanlış anlamaları birlikte gidermek daha eğlenceli)))
 
iIDLERr :
evlenmek

Selamlar

Sizce İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığında diğerleri için zincirleme bir reaksiyon başlayacak mı?

not. Euro ile ticaret yapmak tehlikeli hale gelir, altı ay, bir yıl sonra, cehenneme kadar çökebilir)))

 
kahretsin çocuklar, sizin derlemeniz, anlaştığınız gibi bedeli ödemeyecek
 
Server Muradasilov :

Selamlar

Sizce İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığında diğerleri için zincirleme bir reaksiyon başlayacak mı?

not. Euro ile ticaret yapmak tehlikeli hale gelir, altı ay, bir yıl sonra, cehenneme kadar çökebilir)))

Ben sonsuza kadar euro ve tankı düşünüyorum. Bence ülkeler para birimini potansiyelleri ile destekliyorlar. Bence ovun yazar. düşünmek...
 
Server Muradasilov :

Selamlar

Sizce İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldığında diğerleri için zincirleme bir reaksiyon başlayacak mı?

not. Euro ile ticaret yapmak tehlikeli hale gelir, altı ay sonra, bir yıl basitçe çökebilir, cehenneme)))

ama Yahudiler için, evet, yaklaşık olarak 0.87 paritesinin altında diyelim.
 

İyi...


 
Lesorub :

İyi...


ve bu maks. Güncelleme...
1...774775776777778779780781782783784785786787788...1996
Yeni yorum