FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 697

Yeni yorum
 
new-rena :
Hayır, eskisi 1.11'den euro alacağını söyledi. Sadece farklı düşünüyorum...

ayaklar sadece 1156'da halka yıkıldı, şimdi 1619 ıslatacaklar

DOLL - dur-boğucu ...

 
Lesorub :

ayaklar sadece 1156'da halka yıkıldı, şimdi 1619 ıslatacaklar

DOLL - dur-boğucu ...

Neredeyse bisikletlerime geri döndüm (izleme değil). Yukarı itmelerini bekliyordum tamam hadi tekrar binelim)
[Silindi]  
Sarhoş içki için değil, sadece sağlık için
 
new-rena :
Neredeyse bisikletlerime geri döndüm (izleme değil). Yukarı itmelerini bekliyordum tamam hadi tekrar binelim)

Bakıyorum, başka bir sümük Evra atmak mı?

yoksa mevcutlardan mı patlayacak?

 
pako :
Sarhoş içki için değil, sadece sağlık için
Sınıf!!!
 
pako :
Sarhoş içki için değil, sadece sağlık için
Pound üzerinde oran yoktu)
 
Lesorub :

Bakıyorum, başka bir sümük Evra atmak mı?

yoksa mevcutlardan mı patlayacak?

yeterli alıcının çekilip çekilmediğine bağlıdır. Burada sadece hacimlere bakmanız gerekiyor. Bakmıyorum sistem farklı kendi kendine düşünüyor)

Neyse gidelim artık)

[Silindi]  
new-rena :

Ö! Alexander Laur , yeni sistemden bugün nasıl acı çektiğini anlattı:

Eski, elbette, sadece ayrıntılara ihtiyaç vardı, bunlar olmadan gerçekleştirilemezdi.

Devletin başlangıcı sadece bu detaylar olmadan.

Ve sana az önce ne söyledi? Yoksa kast ayrımı mı var?
 
azfaraon :
Ve sana az önce ne söyledi? Yoksa kast ayrımı mı var?

Konuyu oku, bu. Her şey orada.

Programda burada görünen her yeni fikri yeniden yaratırım. Bu bir vızıltı!

[Silindi]  
new-rena :
Konuyu oku, bu. Her şey orada.
Hah işte... Burada sözde akıllı insanlar arasında bir şey söyleyip sonra gönderileri silen bir alışkanlık ortaya çıktığını görüyorum... Bunun için yasaklanmalısın...
1...690691692693694695696697698699700701702703704...1996
Yeni yorum