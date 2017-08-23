FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 697
Hayır, eskisi 1.11'den euro alacağını söyledi. Sadece farklı düşünüyorum...
ayaklar sadece 1156'da halka yıkıldı, şimdi 1619 ıslatacaklar
DOLL - dur-boğucu ...
Neredeyse bisikletlerime geri döndüm (izleme değil). Yukarı itmelerini bekliyordum tamam hadi tekrar binelim)
Bakıyorum, başka bir sümük Evra atmak mı?
yoksa mevcutlardan mı patlayacak?
Sarhoş içki için değil, sadece sağlık için
yeterli alıcının çekilip çekilmediğine bağlıdır. Burada sadece hacimlere bakmanız gerekiyor. Bakmıyorum sistem farklı kendi kendine düşünüyor)
Neyse gidelim artık)
Ö! Alexander Laur , yeni sistemden bugün nasıl acı çektiğini anlattı:
Eski, elbette, sadece ayrıntılara ihtiyaç vardı, bunlar olmadan gerçekleştirilemezdi.
Devletin başlangıcı sadece bu detaylar olmadan.
Ve sana az önce ne söyledi? Yoksa kast ayrımı mı var?
Konuyu oku, bu. Her şey orada.
Programda burada görünen her yeni fikri yeniden yaratırım. Bu bir vızıltı!
Konuyu oku, bu. Her şey orada.