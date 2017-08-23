FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 95

Yeni yorum
 
Ishim :

zararı durdur raporu 32 s. , euro gerçekte satın alınan 1.0960'lık bir sonraki seviyelere gitti - +23 puan. Şimdi en az 1.0860 aşağı sürün.

 
Euro kar bekleyerek satıldı (Jedi için, Strange için değil)
 
Normal insanlar sirkte palyaço görmeye gider ama ben buradayım.....
 
Ishim :
ornitorenk güzel bir hayvandır! (ama tsuka her zaman tatmin olmaz)
Sen nesin öğretmenim, seni gördüğüme sevindim, sen oradaki Lizyukov sokağı süpürürken bütün gün bekledim ....)))))
 
Vallahi beyler, bittim... Yabancı o kadar çok girdi veriyor ki (!!!) önemli bir kazanç sağlıyor (!!!) ve sen, uçurtmalar gibi fısıldayıp akıllı adamı ezmeye çalışıyorsun, kanıtlamak için hindi olmadığınızı ama sonunda palyaço olduğunuzu kanıtlıyorsunuz
 
MHouse :
Vallahi beyler, bittim... Yabancı o kadar çok girdi veriyor ki (!!!) önemli bir kazanç sağlıyor (!!!) ve sen, uçurtmalar gibi fısıldayıp akıllı adamı ezmeye çalışıyorsun, kanıtlamak için hindi olmadığınızı ama sonunda palyaço olduğunuzu kanıtlıyorsunuz.
ve palyaçolar sipariş ediyor (yukarıyı okuyun) ve biz deniyoruz
 
MHouse :
Vallahi beyler, bittim... Yabancı o kadar çok girdi veriyor ki (!!!) önemli bir kazanç sağlıyor (!!!) ve sen, uçurtmalar gibi fısıldayıp akıllı adamı ezmeye çalışıyorsun, kanıtlamak için hindi olmadığınızı ama sonunda palyaço olduğunuzu kanıtlıyorsunuz
Palyaçolara da ihtiyaç var. DC besleme. )))
 
MHouse :
Vallahi beyler, bittim... Yabancı o kadar çok girdi veriyor ki (!!!) önemli bir kazanç sağlıyor (!!!) ve sen, uçurtmalar gibi fısıldayıp akıllı adamı ezmeye çalışıyorsun, kanıtlamak için hindi olmadığınızı ama sonunda palyaço olduğunuzu kanıtlıyorsunuz
hayır, teşekkür ederim ya da en azından sessiz olun, yani hayır, iki sentinizi eklemeniz gerekiyor. ve SEN ishim'sin, neden çizelgelerin ekran görüntüleri SENİN oluyor anlamıyorum. bizde de var
 
Ishim :
ve palyaçolar sipariş ediyor (yukarıyı okuyun) ve biz deniyoruz
Görünmemek için çabalamaya ne dersin? Öğrenene kadar. Yorucu. ))
 
Ishim :
arı girdileri gibi (((((peki, peki, peki, karışmayacağım.
tam olarak bu nasıl GİRİŞLER
1...888990919293949596979899100101102...1996
Yeni yorum