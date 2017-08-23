FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 746
En iyi dileklerimle...
çubuklar böyle çalışır...
ters ağıl
3121 sınırı, TR3344
teneke. Her ihtimale karşı gelecek için riski 2 kat azalttım. Bir hareketin başlangıcı gibi kokuyor)
Sedna pound, bir tek kaşımak için verandaya çıktı .. ve uyumaya gitti)))
Madam ... "yerel hamlo için özür dilerim")))
En iyi dileklerimle...
Dilerseniz Mona kulplu bir ateş böreği de görebilirsiniz...
Evet. ama garip bir şekilde, benim piperim için böyle bir hareket tozdur)
burada koşulları var - %30'dan fazla olmayan bir düşüş....
37 sn limitime kadar...
Ben de yakında Ay'daki ilk bisikleti açıp riske geri döneceğim. Emirlere sümük bulaştırmak istemiyorum ...
14. yılın deneyimine göre - tüm bu sipariş yığınının kapanışı şimdi Cuma'dan daha erken değil ...
Her şey yolundaysa, zaten hazırdır.
))))) ve harrier nedir?