Evgeniya Balchin :
Madam ... "yerel hamlo için özür dilerim")))

En iyi dileklerimle...


 
Lesorub :

çubuklar böyle çalışır...

ters ağıl

3121 sınırı, TR3344

teneke. Her ihtimale karşı gelecek için riski 2 kat azalttım. Bir hareketin başlangıcı gibi kokuyor)

Sedna pound, bir tek kaşımak için verandaya çıktı .. ve uyumaya gitti)))

 
ablam gözlükleriyle daha ani bir şekilde oynadı ...
 
Vizard_ :
Teşekkürler Sihirbaz :-)
 
new-rena :
teneke. Her ihtimale karşı gelecek için riski 2 kat azalttım. Bir hareketin başlangıcı gibi kokuyor)
Dilerseniz Mona kulplu bir ateş böreği de görebilirsiniz...
 
Lesorub :
Evet. ama garip bir şekilde, benim piperim için böyle bir hareket tozdur)

burada koşulları var - %30'dan fazla olmayan bir düşüş....

 
new-rena :

37 sn limitime kadar...
 
Lesorub :
37 sn limitime kadar...

Ben de yakında Ay'daki ilk bisikleti açıp riske geri döneceğim. Emirlere sümük bulaştırmak istemiyorum ...

14. yılın deneyimine göre - tüm bu sipariş yığınının kapanışı şimdi Cuma'dan daha erken değil ...

Her şey yolundaysa, zaten hazırdır.

 
))))) ve harrier nedir?
 
file87 :
))))) ve harrier nedir?
yenilmez harrier her zaman aya koşar. USDCAD
