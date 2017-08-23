FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 319

Vizard_ :
Adamım ... peki, sana nasıl açıklarım)))
Çok garip insanlar var - bilim adamları ..........
Sihirbaz_ :
)))))) Ölüyorum ...

Klovun nasıl ticaret yapılacağını görün

 
iIDLERr :
Onunla boğuşuyorum... Platon'u düşünmüyorum.
Bir yerlerde bir yarbayınız da vardı. Solda Platon, sağda yarbay. tahmin ettin mi? )))
 
Anatoli Kazharski :

Böylece düşmüyorum. Sadece saldırılara cevap veriyorum. ;)

rahatlayın, bir Tay masajına gidin ...)) içki - diğer insanların sözlerinin sizi nasıl zorladığını görün))
 
Snoop Dogg :
Hayır, tahmin etmedim. Şu an çok iyi bir ruh halindeyim. ;))
 
Anatoli Kazharski :
yani tahmin edecek bir falcı değilim. sadece senin içini görüyorum
 
Anatoli Kazharski :

ve cho mumu vurgulamadı mı? zaman ya da pozlar yoktu? fotoğraf ops berbat..
 
stranger :

Garip, hala akıllı bir adamımız var

paralar yuvarlandı ve oldu dedi

onun sağlığına içelim

Anatoly, tel için içer misin? Hiç içmem (evet, istisnalar var ama onlar sadece kuralı onaylıyorlar)

 
Snoop Dogg :
Kendinin içini bile görmüyorsun, benim gibi değil, sana ve kendinle ilgili olarak benden farklı. ))
 
iIDLERr :
Yani görmek daha mı iyi? )))

 
Anatoli Kazharski :

Bu arada, programınız gerçekten sonra grafikte nesneler çizmede mükemmel!
