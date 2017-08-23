FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 319
Adamım ... peki, sana nasıl açıklarım)))
Çok garip insanlar var - bilim adamları ..........
)))))) Ölüyorum ...
Klovun nasıl ticaret yapılacağını görün
Onunla boğuşuyorum... Platon'u düşünmüyorum.
Böylece düşmüyorum. Sadece saldırılara cevap veriyorum. ;)
rahatlayın, bir Tay masajına gidin ...)) içki - diğer insanların sözlerinin sizi nasıl zorladığını görün))
Hayır, tahmin etmedim. Şu an çok iyi bir ruh halindeyim. ;))
Böylece düşmüyorum. Sadece saldırılara cevap veriyorum. ;)
Garip, hala akıllı bir adamımız var
paralar yuvarlandı ve oldu dedi
onun sağlığına içelim
Anatoly, tel için içer misin? Hiç içmem (evet, istisnalar var ama onlar sadece kuralı onaylıyorlar)
yani tahmin edecek bir falcı değilim. sadece senin içini görüyorum
ve cho mumu vurgulamadı mı? zaman ya da pozlar yoktu? fotoğraf ops berbat..
Yani görmek daha mı iyi? )))