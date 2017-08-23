FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 935
Ahşap üzerine vurmak! 3 kere! (kafanıza vurabilirsiniz))) ve bekleyen emirlerin isimlerini öğrenin, bunlardan sadece 2 tanesi var - sağlam değil!)
Yenka'yı yakalamaktan yoruldum (((((.
Yenke FA: Yepon bankası Gukva-do'nun her üst düzey yöneticisinin kendi ekibi var! (akrabalar, arkadaşlar...) ve hepsi gece vardiyasını birlikte değiştirirler!!! Patron sabah geliyor! - Yin yang'ınızı ters yüz edeceğim! (iyi çalışmadılar ve hatta yanlış yönde bile ....) her şeyi geri çevirin.
Öğleden sonra arkadaşlar, akrabalar müdürü arar ... (öldürelim, bıçaklayalım ...) - Üç gün sonra görevdeyim! Görevim gelecek - her şeyi iade edeceğim ve daha fazlasını kazanacağım!
işte böyle bir yenka))))
pas 1.1455 mi?
O zaman 1.1520 -50'den yüksek olmadığını varsayıyorum
O zaman 1.1144'ten satmanın ne anlamı var? yoksa şaka mı yapıyorsun???
Teşekkür ederim!
sen biraz bekle karşı trendde açılan pozlar . şimdi izleyelim.
karşı - nerede ?, önce TP'mi bekleyelim ve ancak o zaman söyle)))))))))))))))) (bugün biraz sonra)
Böyle bir yaklaşımla elbette yakalamayacaksınız.
sen biraz bekle karşı trendde açılan pozlar. şimdi izleyelim.
%50'den bir satış izlemeye başlayabilirsiniz, kilitleyebilirsiniz, ardından boo'da kapanır, aşağı harekette kendini kapatır
sat sinyali:
karşı - nerede ?, önce TP'mi bekleyelim ve ancak o zaman söyle)))))))))))))))) (bugün biraz sonra)
Odur,
Euro'yu bir tür aydan daha iyi çizin.
Teşekkür ederim!
Odur,
Euro'yu bir tür aydan daha iyi çizin.
Teşekkür ederim!