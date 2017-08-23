FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 935

Ishim :
Ahşap üzerine vurmak! 3 kere! (kafanıza vurabilirsiniz))) ve bekleyen emirlerin isimlerini öğrenin, bunlardan sadece 2 tanesi var - sağlam değil!)
sen biraz bekle karşı trendde açılan pozlar. şimdi izleyelim.
 

Yenka'yı yakalamaktan yoruldum (((((.

Yenke FA: Yepon bankası Gukva-do'nun her üst düzey yöneticisinin kendi ekibi var! (akrabalar, arkadaşlar...) ve hepsi gece vardiyasını birlikte değiştirirler!!! Patron sabah geliyor! - Yin yang'ınızı ters yüz edeceğim! (iyi çalışmadılar ve hatta yanlış yönde bile ....) her şeyi geri çevirin.

Öğleden sonra arkadaşlar, akrabalar müdürü arar ... (öldürelim, bıçaklayalım ...) - Üç gün sonra görevdeyim! Görevim gelecek - her şeyi iade edeceğim ve daha fazlasını kazanacağım!

işte böyle bir yenka))))

 
Владимир Жириновский :

pas 1.1455 mi?

O zaman 1.1520 -50'den yüksek olmadığını varsayıyorum

O zaman 1.1144'ten satmanın ne anlamı var? yoksa şaka mı yapıyorsun???

Teşekkür ederim!

1280 sattı, bugün orada değildim - bir gün.
 
Böyle bir yaklaşımla elbette yakalamayacaksınız.
 
new-rena :
sen biraz bekle karşı trendde açılan pozlar . şimdi izleyelim.

karşı - nerede ?, önce TP'mi bekleyelim ve ancak o zaman söyle)))))))))))))))) (bugün biraz sonra)

 
new-rena :
Böyle bir yaklaşımla elbette yakalamayacaksınız.
Söyle bana yen trendi nerede?
 
new-rena :
sen biraz bekle karşı trendde açılan pozlar. şimdi izleyelim.
Dolar, bai sterlin ve avustralya kapalı karşısında hammaddede pozisyon kalmadı. (Zeelander asılı 0.6318)
 
Lesorub :

%50'den bir satış izlemeye başlayabilirsiniz, kilitleyebilirsiniz, ardından boo'da kapanır, aşağı harekette kendini kapatır

sat sinyali:


teşekkür etmek !
 
Ishim :

karşı - nerede ?, önce TP'mi bekleyelim ve ancak o zaman söyle)))))))))))))))) (bugün biraz sonra)

Odur,

Euro'yu bir tür aydan daha iyi çizin.

Teşekkür ederim!

 
Владимир Жириновский :

Odur,

Euro'yu bir tür aydan daha iyi çizin.

Teşekkür ederim!

zaten 1050'ye sattım (oradan geri dönüş henüz bakmadı), PS))) henüz 1140.
