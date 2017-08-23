FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 893
harrier yüksek 3184'e gidecek, ardından günlük hareketinin %50 - %70'ini geri alacak, ardından 3248'de kar alacak
Kalabalığı kaldırmak ve boşaltmak için durakları getirdikleri de göz ardı edilmez. Alımı 1230'a kaydırıyorum, sonra göreceğiz. Sorun ne, sınırlar var.
Mutlu cumalar
Bugün cuma. Söylemenin zamanı geldi. Önümüzde iki hafta sonu var, okumaya, düşünmeye vakit var.
Örneğin, daha ayrıntılı olarak - disk nedir, hangi tekerleklerde (mantar ve kenardaki otlar) vb.
Ne demek istediğini bilmiyorum, sakinleştirici almam. (burada hap konusunda uzmanlaşmış bir büyücümüz var - gelecek - ona sor)
Ne yazık ki, bu olmayacak.
Ve yakında 3248'i göreceğiz çoooook yakında
Ne yazık ki, bu olmayacak.
Ve yakında 3248'i göreceğiz çoooook yakında
TAMAM. Bize disklerden bahsedin lütfen. // köpek yavrusu chip-me'yi sever)
sonbahar..