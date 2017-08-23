FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 893

Lesorub :
harrier yüksek 3184'e gidecek, ardından günlük hareketinin %50 - %70'ini geri alacak, ardından 3248'de kar alacak
%50-70 çok iyimser ve çoğu zaman şanstır. Maksimum %40 için hesaplama.
 

Kalabalığı kaldırmak ve boşaltmak için durakları getirdikleri de göz ardı edilmez. Alımı 1230'a kaydırıyorum, sonra göreceğiz. Sorun ne, sınırlar var.


 
İyi. Umarım oyuncak bebek bugün bizi sever.
 
Mutlu cumalar

 
new-rena :

Bugün cuma. Söylemenin zamanı geldi. Önümüzde iki hafta sonu var, okumaya, düşünmeye vakit var.

Örneğin, daha ayrıntılı olarak - disk nedir, hangi tekerleklerde (mantar ve kenardaki otlar) vb.

Ne demek istediğini bilmiyorum, sakinleştirici almam. (burada hap konusunda uzmanlaşmış bir büyücümüz var - gelecek - ona sor)
 
TAMAM. Bize disklerden bahsedin lütfen. // köpek yavrusu chip-me'yi sever)
 
Ne yazık ki, bu olmayacak.

Ve yakında 3248'i göreceğiz çoooook yakında

 
çubuklar böyle çalışır ama zamanla burada dedikleri gibi HZ...
 
sonbahar..

