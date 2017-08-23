FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 658
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
5640+-'da yavaş yavaş poz kazanıyor
Vay!
Ve bende TP 5630 var.
5640+-'da yavaş yavaş poz kazanıyor
Öyle olsun 15398, 1550,1560, 1540)))))) İstiyorum.))))
ben de 1.49 istiyorum =)
ben de 1.49 istiyorum =)
Protesto ediyorum .... :))) kaybettim ve bu yeterli))))
5350, orada olacak)
Fotoğrafı atın) ama tarihi bir perelow istemez misiniz?
Resepsiyonda oturuyorum... şu anda sahilde hava sıcak 36 =)
Daha önce 536 tutmadı demek gerekiyordu, kapattım. Bu arada, rakam ilginç. Otkel aldı
evet destek-direnç çizgileri ve sihir yok.
Eh, tam olarak 5350 değil, ama o bölge kesin.