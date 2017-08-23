FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015(devamı) - sayfa 658

563Roman Busarov :
5640+-'da yavaş yavaş poz kazanıyor

Vay!

Ve bende TP 5630 var.

 
Öyle olsun 15398, 1550,1560, 1540)))))) İstiyorum.))))
ben de 1.49 istiyorum =)
 
sahilde wifi?
 
Fotoğrafı atın) ama tarihi bir perelow istemez misiniz?
 
Evgeniya Balchin :
Protesto ediyorum .... :))) kaybettim ve bu yeterli))))
5350, orada olacak)
 
Daha önce 536 tutmadı demek gerekiyordu, kapattım. Bu arada, rakam ilginç. Otkel aldı
Resepsiyonda oturuyorum... şu anda sahilde hava sıcak 36 =)
 
.36 ticaret?
 
vaz :
Daha önce 536 tutmadı demek gerekiyordu, kapattım. Bu arada, rakam ilginç. Otkel aldı

evet destek-direnç çizgileri ve sihir yok.

Eh, tam olarak 5350 değil, ama o bölge kesin.

